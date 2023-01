Sternsinger besuchen Ministerien in Kiel Stand: 06.01.2023 13:18 Uhr Sternsinger-Kinder aus Schleswig-Holstein haben am Freitag verschiedenen Ministerien in Kiel einen Besuch abgestattet. Nach dem Singen schrieben sie den traditionellen Segen an Sitzungssäle.

Sie singen, segnen und sammeln Spenden - die Sternsinger, die traditionell rund um den 6. Januar von Tür zu Tür ziehen. Im Justiz- und Gesundheitsministerium in Kiel wurden sie dabei von Ministerin Kerstin von der Decken (CDU) empfangen. Nach dem Vortrag mehrerer Lieder schrieben die Sternsinger-Kinder Jacob, Klara, Charlotte und Felix den Segen "20*C+M+B+23" mit Kreide auf den Türrahmen eines Sitzungssaals des Ministeriums.

AUDIO: Der Dreikönigstag und die Sternsinger (3 Min) Der Dreikönigstag und die Sternsinger (3 Min)

Spenden für den Kinderschutz

Die Spenden in diesem Jahr sollen dem Kinderschutz zugute kommen. Gesammelt wurde unter dem Motto "Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit". Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich jedes zweite Kind physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind. Decken sagte in ihrer Ansprache, die Sternsinger seien ein Vorbild für unsere Gesellschaft. "Ihr tragt mit Eurem Engagement dazu bei, den Kinderschutz und die Kinderrechte weltweit zu fördern. Und auch in Deutschland macht Ihr darauf besonders aufmerksam. Ihr könnt wirklich stolz auf Euch sein", so die Ministerin.

Besuch auch im Umweltministerium

Auch das Kieler Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur erhielt am Freitag königlichen Besuch. Minister Tobias Goldschmidt (Grüne) empfing vier Sternsingerinnen und Sternsinger aus der katholischen Kirchengemeinde St. Heinrich in Kiel. Nach dem Anzeichnen des Segens übergab Goldschmidt die im Ministerium gesammelten Spenden. Es sei nicht selbstverständlich in Frieden und Freiheit aufzuwachsen, sagte Goldschmidt und danke den Sängerinnen und Sängern für ihren EInsatz für Kinder, denen es nicht so gut gehe. "Für unsere demokratische Gesellschaft ist gesellschaftspolitisches Engagement über alle Altersgrenzen hinweg unverzichtbar", würdigte er die Aktion.

Nach Angaben des Erzbistums ziehen insgesamt etwa 2.000 Kinder in den ersten Januartagen durch die katholischen Gemeinden in Hamburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein.

Dreikönigstag feiert die Weisen aus dem Morgenland

Der Dreikönigstag am 6. Januar feiert die Weisen aus dem Morgenland, die der Bibel zufolge weit reisten, um dem neugeborenen Jesuskind Gold, Weihrauch und Mhyrre zu bringen und ihn anzubeten. Davon inspiriert ziehen Kinder verkleidet von Tür zu Tür, um singend Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Mit Kreide schreiben sie die aktuelle Jahreszahl und die Initialen der Könige Caspar, Melchior und Balthasar an die Türen: 20*C+M+B+23. Die Initialen der Könige stehen gleichzeitig für "Christus mansionem benedicat" - "Christus segne dieses Haus".

