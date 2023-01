Ende der Weihnachtsferien: ADAC warnt vor Staus im Norden Stand: 05.01.2023 20:03 Uhr Der ADAC warnt vor Staus an diesem Wochenende. Denn in Niedersachsen und anderen Bundesländern enden die Weihnachtsferien. Die A1 und A7 dürften besonders betroffen sein.

Auf beiden Autobahnen werden laut ADAC am Wochenende viele Urlauberinnen und Urlauber mit dem Auto unterwegs sein. Baustellen auf den Strecken dürften den Verkehr allerdings ausbremsen. Wer in den Ferien etwa an der Nordseeküste war und über die A1 nach Hause fährt, sollte sich zwischen Bremen und Osnabrück auf Staus einstellen - konkret in dem Bereich zwischen Bramsche und Vechta.

ADAC: Staus in den Großräumen Hamburg und Bremen

Auch die A7 ist vermutlich stark frequentiert - von all jenen, die zum Ski-Urlaub in die Alpen gefahren waren. Zwischen Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck-Süd, Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter sowie zwischen Seesen und Echte könnte die Heimreise baustellenbedingt etwas länger dauern. Staus könne es ebenfalls in den Großräumen Hamburg und Bremen geben, teilt der ADAC mit.

