Naturschutzverbände reagieren auf Elbschlick-Einigung

Nach der gefundenen Einigung im Elbschlick-Konflikt haben Naturschutzverbände Erleichterung aber auch Kritik geäußert. Sie begrüßen die Lösung, dass der Schlick, der beim Ausbaggern der Elbe entsteht, kurzfristig weiter in der Nähe von Helgoland abgeladen werden darf. Diese Lösung hebt das Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe aus BUND, NABU und WWF positiv hervor. So blieben sensible Bereiche am Rand des Weltnaturerbes Wattenmeer verschont. Dass nun weiter Schlick an der Tonne E3 vor Helgoland ins Meer gekippt wird sei für den Moment verkraftbar. Gleichzeitig kritisiert das Bündnis die Auswirkungen der Elbvertiefung auf die Umwelt und fordert eine langfristige Lösung, durch die generell weniger Schlick ausgebaggert und verklappt wird. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:30 Uhr

Polizei in Südholstein warnt vor Taschendiebstählen

In den Kreisen Pinneberg und Segeberg nimmt die Zahl der Fälle von Taschendiebstählen seit zwei Jahren stark zu. Anfang der Woche haben Diebe zwei Frauen in Wedel das Portemonnaie aus dem Rucksack entwendet. Laut Polizei lenken die Diebe ihre Opfer meistens ab und stehlen die Geldbörsen ganz unbemerkt. Ein Großteil der Diebstähle finde in Supermärkten und Einkaufszentren statt. Deshalb warnt die Polizei besonders davor, Handtaschen im Einkaufswagen stehen zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:30 Uhr

A21: Teils wieder frei, teils weiter gesperrt

Seit den Morgenstunden ist der A23-Autobahnabschnitt zwischen Trappenkamp und Bornhöved im Kreis Segeberg wieder frei. Am Dienstag war dort ein Lkw umgekippt. Da aus dem Anhänger unter anderem Ethanol ausgelaufen war, musste der Boden neben der Fahrbahn ausgetauscht werden. Richtung Süden ist die A21 zwischen Schwissel und Leezen noch voraussichtlich bis Donnerstagnachmittag gesperrt. Hier haben sich durch Frost Schlaglöcher gebildet, die jetzt repariert werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:30 Uhr

