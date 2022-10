Stand: 14.10.2022 08:49 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bahn: Weiter Probleme auf Strecke Ahrensburg-Lübeck

Noch bis in die Mittagsstunden kann es nach Angaben der Deutschen Bahn auf Strecke zwischen Ahrensburg und Lübeck zu Verspätungen kommen. Nachdem ein drei Kilometer langes Kupferkabel gestohlen wurde, finden heute Vormittag noch restliche Reparaturarbeiten an der Strecke statt. Laut Deutscher Bahn fahren die Regionalzüge RE 8 und RE 80 heute wieder, wenn auch unregelmäßig - gestern waren noch einige Verbindungen ausgefallen. Ab 13 Uhr sollen dann auch wieder ICE-Züge von Hamburg nach Lübeck fahren. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 08:30 Uhr

Letzter Tag Busstreik

Ab Sonnabend sollen auch wieder alle Busse in Südholstein fahren. Mit Betriebsschluss heute Abend wird der fünftägige Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hatte, beendet. Für Dienstag kommende Woche sind neue Verhandlungen in dem Tarifstreit angekündigt. Der Omnibus Verband Nord, der die Arbeitgeberseite bei den Verhandlungen vertritt, betonte, nur zu den neuen Gesprächen zu kommen, wenn an dem Tag nicht gestreikt werde. Die Busfahrinnen und Busfahrer sowie Werkmitarbeitenden fordern unter anderem 1,95 Euro mehr Lohn pro Stunde. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 08:30 Uhr

Förderungen für E-Ladesäulen im Kreis Segeberg ausgeschöpft

Im Kreis Segeberg können in diesem Jahr keine Anträge mehr auf Förderung von E-Ladesäulen und privaten Ladeboxen für E-Autos gestellt werden. Die Fördermittel dafür sind ausgeschöpft. Insgesamt 655 Anträge seien in diesem Jahr beim Klimaschutzmanager des Kreises eingegangen, so eine Sprecherin. Eine ungewöhnlich hohe Zahl: Im vergangenen Jahr waren es demnach nur 70. Das bereits jetzt die Fördermittel aufgebraucht seien, liege an einer Bundesförderung, die dieses Jahr weggefallen sei. Ab Mitte Dezember können nach Angaben des Klimaschutzmanagers die ersten Anträge für das kommende Jahr abgegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.10.2022 | 08:30 Uhr