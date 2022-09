Stand: 22.09.2022 10:38 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kurzfristige Bauarbeiten auf der A1 hinter Reinfeld

Auf der A1 zwischen Reinfeld (Kreis Stormarn) und Lübeck müssen kurzfristig Betonplatten erneuert werden. Deshalb kommt es in der Nacht zu Freitag von 19 bis 6 Uhr zu Behinderungen. Die zuständige Autobahn GmbH sperrt für die Arbeiten alle drei Spuren Richtung Norden und leitet den Verkehr über den Seitenstreifen um. Montagnacht sollen die Arbeiten fortgesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

Pinneberg gibt Details für Klinikum-Bewerbung bekannt

Die Regio-Kliniken in Elmshorn und Pinneberg (Kreis Pinneberg) sollen zu einem neuen Zentralklinikum zusammengelegt werden. Die Größe des Grundstücks, die Verkehrsanbindung und die Entfernung zum nächsten Klinikum sind einige Kriterien, nach denen der neue Standort ausgesucht wird. Laut der Stadt Pinneberg kommen dafür die Gewerbeflächen Ossenpadd und Rehmenfeld in Frage. Beide erfüllen die Kriterien für das Großklinikum mit mehr als 700 Betten etwa durch die Anbindung an die A23. Mit welcher Fläche sich die Stadt bewirbt, wird Anfang Oktober entschieden. Elmshorn hat für die Bewerbung eine Baumschulfläche direkt an der jetzigen Klinik im Blick. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein brauche die Stadt für die Bewerbung jedoch noch Zeit, so der Bürgermeister. Die Bewerbungsfrist für die Städte endet Mitte Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

Sirenentest in Norderstedt

Am Donnerstag um 10 Uhr haben in Norderstedt die Sirenen geheult. Die Stadt testete ihr Sirenensystem zunächst mit einem einminütigen Dauerton, der bedeutet Entwarnung. Dann folgte der auf- und abschwellende Heulton für die Gefahrenwarnung, danach erneut der Dauerton für Entwarnung. Der Probealarm dauerte insgesamt drei Minuten. Die Stadt wollte überprüfen, ob alle 16 Sirenen im Stadtgebiet funktionieren. Außerdem sollen die Norderstedter dafür sensibilisiert werden, was die unterschiedlichen Warntöne bedeuten. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

Mehr Lademöglichkeiten für E-Busse im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg sollen künftig mehr E-Busse unterwegs sein. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) haben am Mittwoch auf ihrem Busbetriebshof in Schenefeld neue Lademöglichkeiten für E-Busse in Betrieb genommen. Nach eigenen Angaben ist es die größte Infrastruktur in Schleswig-Holstein. Bis zu 80 E-Busse können dort gleichzeitig geladen werden. Die VHH planen den Busbetriebshof weiter zu modernisieren. Das 17,5 Millionen Euro teure Projekt fördert der Bund. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 21.9.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 219,3. Der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 213,9 - der gerigste im Land - und der Kreis Segeberg 276,0. Die landesweite Inzidenz liegt bei 256,7. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

