Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Viele Glätteunfälle in der Region

Aufgrund von Glätte hat es auch in der Region um Lübeck am Morgen mehrere Unfälle gegeben. Auf der A24 bei Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) überschlug sich laut Polizei ein Auto. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Unfälle gab es auf der A1 bei Lübeck. Ein Auto rutschte in einen Graben, ein anderes Auto geriet ins Schleudern und kam ebenfalls von der Straße ab. Dabei ist laut Polizei niemand verletzt worden. In Stockelsdorf im Kreis Ostholstein verletzte sich ein Fahrradfahrer bei einem weiteren Glätteunfall an der Hand. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 16:30 Uhr

Polizei sucht nach Unfall in Bad Schwartau nach Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Tremskamp in Bad Schwartau sucht die Polizei nun nach Zeugen. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Wagen gegen einen Baum. Dieser knickte dabei ab, der Unfallverursacher flüchtete. An der Unfallstelle verblieben Fahrzeugteile die auf einen dunkelgrauen Audi A4 Avant schließen lassen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwartau entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 16:30 Uhr

Lübecker Flughafen setzt vermehrt auf touristische Ziele

Der Lübecker Flughafen setzt statt geschäftlicher Flugverbindungen stärker auf touristische Ziele. Es habe sich gezeigt, dass sich die Nachfrage nach touristischen Zielen nach Corona schneller erholt hat, als die nach geschäftlichen, sagte der Geschäftsführer des Flughafens, Jürgen Friedel zur Begründung. So stehen auf dem ab Mitte Mai geltenden Sommerflugplan neben Zielen wie neben München, Bern und Salzburg auch Korsika, Bergen in Norwegen, Menorca sowie Sardinien. Neapel wurde hingegen wieder gestrichen. Gleiches gilt für die Verbindung nach Stuttgart. Die Gesellschaft Sundair wird im Sommer regelmäßig von Lübeck aus nach Antalya, Heraklion, Korfu und Mallorca fliegen. Neu im Flugplan ist die tschechische Gesellschaft Smartwings, die ab September Lübeck in ihr Programm aufnehmen wird. Dann wird Smartwings die Kanareninsel Gran Canaria anfliegen. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 16:30 Uhr

Bewohner der Lübecker Bucht kritisieren zunehmenden Tourismus

Verstopfte Straßen im Sommer, zu wenig Parkplätze und Wohnraum, zu viele Ferienwohnungen und Zweitwohnsitze: Viele Bewohner entlang der Lübecker Bucht kritisieren den zunehmenden Tourismus. Die Gemeinde Scharbeutz (Kreis Ostholstein) hat darum im vergangenen Jahr eine Tourismusakzeptanz-Studie durchgeführt. Das Ergebnis: 96 Prozent der Bürgerinnen und Bürger wohnen gerne dort. Allerdings empfindet fast die Hälfte der Befragten den Tourismus mit seinen Auswirkungen auf die eigene Lebenssituation als negativ. Am Montagabend wurden nun die Ergebnisse einer Online-Umfrage veröffentlicht. Darin werden vor allem Parkplatzprobleme und die vielen Ferien- und Zweitwohnungen kritisiert. Der Chef der Tourismusagentur Lübecker Bucht, André Rosinski, sagte zu den Ergebnissen: "Wir werden jetzt mit der Politik und der Verwaltung beraten, wie wir jetzt aus den genannten Punkten ein wirkliches Handlungsprogramm stricken können." | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

Tasche mit mehreren Tausend Euro Bargeld gefunden

Ein Supermarktkunde hat in Lübeck eine Tasche mit mehreren tausend Euro Bargeld gefunden. Nach Angaben der Polizei gab der 38-Jährige seinen Fund der Kassiererin, diese verständigte die Polizei. Wenig später konnte der Besitzer seine Tasche abholen. Er hatte die Tasche auf dem Kassenband liegen lassen. Nachdem der Besitzer beschrieben hatte, was genau und wieviel Bargeld sich in der Geldtasche befand, wurde ihm die Tasche zurückgegeben. Der ehrliche 38-Jährige erhielt einen Finderlohn. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

Neue Saison auf der Passat beginnt

Nach der Winterpause startet am Sonnabend in Travemünde die neue Saison auf dem maritimen Denkmal Passat. Von 11 Uhr an kann dann die historische Viermastbark wieder besichtigt werden. Während der Wintermonate seien unter anderem die Planken des Oberdecks erneuert worden, teilte die Stadt mit. Die Passat wurde 1911 auf der Hamburger Werft Blohm & Voss gebaut. Zunächst wurde sie auf der Südamerika-Route und der Route zwischen Australien und Europa eingesetzt. 1957 wurde sie außer Dienst gestellt. Seitdem liegt das Schiff als schwimmendes Wahrzeichen im Hafen von Travemünde dauerhaft vor Anker. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

