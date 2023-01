Stand: 19.01.2023 09:31 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

UKSH und Marien-Krankenhaus äußern sich zur Zukunft

Das Marien-Krankenhaus und das UKSH in Lübeck wollen heute über mögliche Verkaufspläne informieren. Das finanziell angeschlagene katholische Marien-Krankenhaus soll offenbar von der Uniklinik übernommen werden. Damit müsste das Krankenhaus möglicherweise auch von der Altstadt auf das Uni-Gelände umziehen. Ärzte, Politiker und Bürger befürchten, dass darunter die medizinische Versorgung in der Innenstadt leiden könnte. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

Lübecker Bucht blickt optimistisch auf die kommende Saison

Viele Urlaubsregionen in Schleswig-Holstein blicken zuversichtlich auf das Tourismusjahr 2023. Unter anderem in Heiligenhafen und Scharbeutz (beide Kreis Ostholstein) ist die Nachfrage nach freien Zimmern für Ostern und Sommer trotz Krise laut Tourismusagenturen hoch – genau wie schon im Vorjahr. Auch wenn vieles im Leben teurer geworden sei – die Menschen würden viele Unterkünfte im Norden buchen, sagte eine Sprecherin der Tourismusagentur Lübecker Bucht. Die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz rechnet sogar tendenziell mit etwas mehr Gästen als im Vorjahr. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

Lübecker Bäckereikette meldet Insolvenz an

Die Zippendorfer Bäckerei aus Lübeck ist insolvent. Grund sind laut Insolvenzverwalter vor allem die Auswirkungen der Corona-Pandemie und damit verbundene Umsatzeinbrüche. Alle 16 Filialen der Kette sollen aber vorerst geöffnet bleiben. Auch die 100 Beschäftigten können den Angaben zufolge weiterarbeiten. Ziel sei die Sanierung der Lübecker Bäckerei, so der Insolvenzverwalter Klaus Pannen. Er wollte die Beschäftigten noch am Mittwochabend über alles Wichtige informieren: "Ich werde in der Betriebsversammlung den Mitarbeitern erklären, dass der Betrieb uneingeschränkt fortgeführt wird, mit sämtlichen Filialen, die es gibt. Es wird weitergebacken wie gehabt. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind für drei Monate bis vor der Öffnung des Verfahrens gesichert." Nach Einschätzungen des Insolvenzverwalters kann die Lübecker Bäckerei offenbar saniert werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 16:30 Uhr

Polizei warnt vor Falschmeldung von Psychiatrie-Patienten

Die Polizei im Lauenburgischen warnt vor einer Falschmeldung, die aktuell im Internet kursiert. Demnach gehen Gerüchte um, dass ein Psychiatrie-Patient mit einer Axt von Haus zu Haus gehen soll, angeblich im Bereich Schönberg, Schiphorst und Steinhorst. Die Polizei betont jedoch, dass das eine Falschmeldung sei. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 16:30 Uhr

