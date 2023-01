Eutiner Festspiele sollen im nächsten Jahr wieder starten Stand: 19.01.2023 14:29 Uhr Die Eutiner Festspiele im Schlosspark fallen in diesem Jahr aus, weil eine neue Zuschauer-Tribüne gebaut wird. Da es bei den Arbeiten hakte wurde befürchtet, dass auch im kommenden Jahr keine Opern, Musicals und Konzerte stattfinden können - doch dazu gab es heute in Eutin Entwarnung.

Lange liefen die Planungen für die neue Zuschauer-Tribüne in Eutin recht holprig: Es gibt kaum Firmen, die aktuell bauen können und wollen, dazu sind die Kosten stark gestiegen, auch eine Baugenehmigung fehlte. Heute aber hatten Eutins Bürgermeister Sven Radestock (Grüne) und Projektleiter Per Schmidt eine klare Botschaft: Sie rechnen fest damit, dass die Tribüne rechtzeitig zur Festspiel-Saison 2024 fertig sein wird.

Festspiele-Geschäftsführer ist froh, dass es weitergeht

Die Stadt Eutin vergibt am Donnerstag den Auftrag an eine Hamburger Firma. Festspiele-Geschäftsführer Falk Herzog ist erleichtert - dass die Festspiele im kommenden Jahr wieder wie gewohnt stattfinden, sei existenziell wichtig. Momentan laufen am Großen Eutiner See die Vorarbeiten. Bis Frühjahr 2024 soll dort dann die neue geschwungene Tribüne stehen - aus Beton und Holz, inklusive Steganlage. Die Kosten liegen bei etwa zwölf Millionen Euro.

