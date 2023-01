Stand: 16.01.2023 10:14 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Marien-Krankenhaus in Lübeck bekommt einen neuen Betreiber

Das Erzbistum Hamburg hat bereits seit Monaten nach einem neuen Betreiber für das Marien-Krankenhaus in Lübeck gesucht. Nun scheint er gefunden zu sein. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) soll 90 Prozent der Gesellschaftsanteile übernehmen, heißt es. Volker Krüger, Geschäftsführer des Marien-Krankenhauses, wird am Donnerstag bei zwei Mitarbeiterversammlungen über den Stand der Verhandlungen informieren. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

erixx will ab Februar wieder planmäßig fahren

Der neue Bahn-Streckenbetreiber erixx Holstein will ab 6. Februar zwischen Kiel und Lübeck tagsüber wieder nach regulärem Plan fahren. In den Randzeiten zwischen 18 und 6 Uhr würden vorerst weiter nur Ersatzbusse eingesetzt. Dies teilte der Geschäftsführer Nicolai Volkmann mit. Ab März wolle das Unternehmen zum Regelfahrplan zurückkehren. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

Ver.di übergibt in der "aktiven Mittagspause" 1.500 Unterschriften

Am 24. Januar beginnen in Potsdam die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Im Rahmen einer "aktiven Mittagspause" in Lübeck von 12 bis 14 Uhr wird die Gewerkschaft ver.di heute mehr als 1.500 Unterschriften mit der Tarifforderung an den Bürgermeister Jan Lindenau übergeben, erklärt Markus Ameln von der Gewerkschaft ver.di: "Unsere Forderungen sind 10,5 Prozent Lohnsteigerung für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst, aber mindestens 500 Euro für alle Endgeldgruppen als soziale Komponente." Beeinträchtigungen im öffentlichen Dienst gebe es durch die "Aktive Mittagspause" nicht, versichert Ameln. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

Sperrung der A20 im Bereich um Lübeck

Am Montag wird auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Genin und der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern die Ausfahrt Lübeck-Süd Richtung Lübeck gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Zwischen 9 und voraussichtlich 15 Uhr finden Sanierungsarbeiten der Zu- und Ausfahrten statt. Auch der Rastplatz "Karkfeld" kann nicht genutzt werden. Verkehrsteilnehmer sollten über die Anschlussstelle Lübeck-Genin ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

