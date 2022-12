Stand: 19.12.2022 10:11 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Streik beim Windanlagen-Hersteller Vestas

Die IG Metall hat beim Windanlagen-Hersteller Vestas erneut zu einem fünftägigen Streik aufgerufen. Das Unternehmen hat Standorte unter anderem in Husum (Kreis Nordfriesland), Lübeck und Hamburg. Bis Heiligabend sollen die Beschäftigten von Vestas in Deutschland ihre Arbeit niederlegen. Gleichzeitig fahren laut Gewerkschaft etwa 200 Angestellte von Husum aus mit Bussen ins dänische Aarhus, um dort vor dem Hauptsitz des Unternehmens zu protestieren. Sie wollen außerdem ein Angebot für weitere Verhandlungen über einen Tarifvertrag übergeben. IG Metall und die Beschäftigten wollen den Windanlagenbauer mit den Streiks zu Tarifverhandlungen zwingen. Bislang will Vestas Entgeltfragen aber nur mit dem Betriebsrat besprechen. Bei einer Online-Urabstimmung hatten sich deshalb Ende Oktober 88 Prozent der IG-Metall-Mitglieder für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 10:00 Uhr

Lesung der Lübecker Bücherpiraten mit Christoph Maria Herbst

Im ausverkauften Kinderliteraturhaus hat der Schauspieler und Komiker Christoph Maria Herbst am Sonntagabend eine Lesung gehalten. Anlass war die Benefizaktion "Jedes Kind braucht ein Buch" der Lübecker Bücherpiraten. Gelesen wurde aus "Rascha und die Tür zum Himmel" von Julia Willmann, dazu gab es Live-Illustrationen von Jens Rassmus. Und auch die Autorin selbst war bei der Lesung dabei. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:30 Uhr

Neuer Zugfahrplan auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck-Lüneburg

Von heute an bis einschließlich dem Ersten Weihnachtstag gilt auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck-Lüneburg ein neuer Zugfahrplan. Der neue Anbieter Erixx, der vor einer Woche die Strecke übernommen hatte, hatte wegen technischer Probleme an Zügen und Waggons sowie wegen Personalmangels bereits seit der Übernahme mit Verspätungen und Zugausfällen zu kämpfen, was zu erheblichen Einschränkungen im Schüler- und Pendlerverkehr führte. Um den Fahrplan zuverlässiger zu machen, zog das Unternehmen nun die Konsequenz und strich täglich rund ein Dutzend Verbindungen auf der Strecke. Der neue Fahrplan ist auf der Homepage oder der App des Anbieters einsehbar. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:30 Uhr

Glatteiswarnung von Ostholstein über Lübeck bis ins Herzogtum Lauenburg

Zu Beginn der Woche warnen Meteorologen davor, dass auf den Straßen gefährlich glatt werden könnte. Vor allem im östlichen Teil des Landes, von Ostholstein über Lübeck bis ins Herzogtum Lauenburg, ist die Gefahr von Glatteis sehr hoch, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:30 Uhr

