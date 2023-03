Stand: 28.03.2023 08:56 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Mord-Prozess gegen falschen Heilpraktiker beginnt in Flensburg

Von Dienstag an muss sich ein Mann wegen Mordes und Missbrauchs vor dem Flensburger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54 Jahre alten Angeklagten unter anderem vor, Mitte vergangenen Jahres seine schwer kranke Ehefrau getötet zu haben. Die Frau wurde laut Polizei vergiftet. Laut den Ermittlungen hat der Beschuldigte von 2014 bis Juli 2022 im eigenen Wohnhaus eine Praxis als Heilpraktiker betrieben - ohne entsprechende Qualifikation. Er soll außerdem seine Stellung genutzt haben, um Patientinnen sexuell zu missbrauchen, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Flensburg. Nun muss sich der Beschuldigte vor dem Flensburger Landgericht wegen Mordes und sexueller Nötigung im besonders schweren Fall verantworten. Der Angeklagte bestreitet, die Taten begangen zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

Deichschau beginnt auf Pellworm

Ab Dienstag kontrollieren Fachleute erneut die Deiche an den Küsten Schleswig-Holsteins. Die erste Deichschau findet in diesem Jahr auf der nordfriesischen Insel Pellworm statt. Die Deichschauen werden zwei mal im Jahr durchgeführt. Florian Schröter, Baubetriebsleiter beim Landesbetrieb Küstenschutz, sagte: "Im Frühjahr schauen wir uns immer an, wie die Deiche den Winterstürme überstanden haben. Dieses Jahr war ein ruhiges Jahr. Deshalb erwarte ich da keine Schäden." Ein intakter Deich sei wichtig, weil man auf Pellworm noch keine Fluchtmöglichkeiten habe, so Schröter weiter. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2023 | 08:30 Uhr