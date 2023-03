Stand: 21.03.2023 08:02 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Warnstreik an kommunalen Kliniken

An den Kliniken Nordfriesland in Husum, Niebüll und Wyk sowie am Helios-Klinikum in Schleswig sind heute die Ärztinnen und Ärzte zum Streik aufgerufen. Das hat die Gewerkschaft Marburger Bund angekündigt. Die Notfallversorgung ist laut Gewerkschaft sichergestellt. Der Marburger Bund fordert für die Ärztinnen und Ärzte einen Inflationsausgleich und eine Lohnerhöhung von 2,5 Prozent im Monat. Die Arbeitgeber kritisieren die Streiks. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

Pflegeheim Haus Adelby schließt

Das insolvente Alten- und Pflegeheim Haus Adelby in Flensburg plant eine Schließung Ende April. Bisher habe sich kein Unternehmen gefunden, das die Einrichtung übernehmen wolle, sagte Geschäftsführer Sven Ehmsen. 23 ältere Menschen sind im Haus Adelby untergebracht. Durch die Schließung würden außerdem 28 Beschäftigte ihren Job verlieren. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

Stadtbibliothek Husum startet Aktion für Bedürftige

Die Stadtbibliothek Husum hat die Aktion "6 Monate Kind sein" gestartet. Für ein halbes Jahr können Bedürftige kostenlos Mitglied in der Bibliothek sein, dort verschiedene Medien ausleihen und die Online-Angebote nutzen. "Wir haben jede Menge Serien, DVDs, Wii-Spiele. Wir haben Tonies da, wir haben Zeitungen, Zeitschriften, Sachen zum Sprachen lernen, Romane. Für jeden Geschmack ist etwas dabei", sagt die Leiterin der Bibliothek, Sarah Weber. Unterstützt wird die Aktion vom Förderverein der Stadtbibliothek Husum und dem Lionsclub Husum-Goesharde. Wer teilnehmen will, kann sich bis zum 26. April anmelden. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

Bildungsträger stellen sich in Schleswig vor

Wer sich beruflich fort- oder weiterbilden möchte, kann sich im Bürgersaal des Kreishauses Schleswig von 10 bis 12 Uhr über neue berufliche Perspektiven informieren. Rund 20 Bildungsträger aus dem Kreisgebiet präsentieren hier ihr Angebot. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

