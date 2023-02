Stand: 27.02.2023 09:36 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Praxisnahe Erzieher-Ausbildung kommt gut an

Die neue praxisnahe Erzieher-Ausbildung im Kreis Nordfriesland kommt offenbar gut an. Morgen endet die Bewerbungsfrist. Birte Überleer vom Fachbereich Jugend, Familie und Bildung zog eine positive Bilanz und sprach von mehr als 100 Bewerbungen. Die angehenden Erzieherinnen und Erzieher werden in der Ausbildung einer bestimmten Kita zugeordnet und bekommen eine Ausbildungsvergütung. Zuvor war die Ausbildung im Kreis nur an der Fachschule für Sozialpädagogik in Niebüll möglich. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 08:30 Uhr

Totschlagprozess in Flensburg startet

Im Prozess wegen versuchten Totschlags gegen einen 23-Jährigen werden am Montag die Plädoyers und möglicherweise auch das Urteil erwartet. Der Angeklagte soll im Mai vergangenen Jahres in Kappeln mehrfach mit einem Messer auf seinen früheren Chef eingestochen haben. Der damals 57-jährige Hotelier wurde lebensgefährlich verletzt und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Zwischen den Männern war es zum Streit wegen angeblich ausstehender Lohnforderungen gekommen. Der Angeklagte war zwei Wochen nach der Tat in Frankreich aufgrund eines internationalen Haftbefehls festgenommen worden. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 08:30 Uhr

Neue Ausstellung der Emil-Nolde-Stiftung wird vorgestellt

In Seebüll (Kreis Nordfriesland) wird am Montag die 67. Ausstellung der Emil-Nolde-Stiftung der Presse vorgestellt. Nach eineinhalb Jahren des Umbaus und der Interimslösungen im Ausstellungsbetrieb sind die Nolde-Bilder nach Angaben der Stifung ins Wohn- und Atelierhaus zurückgekehrt. Sanierung und Umbau haben acht Millionen Euro gekostet. Die Ausstellung ist ab Mittwoch geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 08:30 Uhr

