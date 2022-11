Stand: 15.11.2022 10:43 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Bessere Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge in Schleswig

Die Stadt Schleswig will die Lademöglichkeiten für Elektroautos verbessern. Nach Angaben von Stadtsprecherin Jane Dittmer wird dafür jetzt ein Konzept erarbeitet. In den kommenden Monaten sollen Bedarf und mögliche Potentiale ermittelt werden. Die Zahl der E-Autos und der E-Fahrräder werde zunehmend steigen, heißt es. Aktuell kann an 19 Standorten in Schleswig Strom getankt werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 08:30 Uhr

Polizei stoppt auffälligen Fahrer in Flensburg

In Flensburg hat die Polizei am Montagnachmittag einen offensichtlich unter Drogen stehenden Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 37-Jährige sei laut Zeugen in Schlangenlinien auf der B200 in Höhe Zentrum gefahren. Die herbeigerufenen Beamten hätten den Wagen gestoppt, ein erster Test sei positiv gewesen, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 08:30 Uhr

Weihnachtspäckchenkonvoi in Nordfriesland in den Startlöchern

Unter anderem in Nordfriesland werden gerade wieder Geschenke für den Weihnachtspäckchenkonvoi gesammelt. Nach Angaben der Organisatoren wollen freiwillige Helfer die Pakete Anfang Dezember nach Osteuropa bringen. Dort sollen sie wie jedes Jahr in entlegenen Regionen in Moldavien, Rumänien, der Ukraine und Bulgarien verteilt werden. Die Hilfsbereitschaft sei trotz der Wirtschaftskrise ungebrochen, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.11.2022 | 08:30 Uhr