Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Stand: 21.07.2022 08:31 Uhr

Stadt Bredstedt bereitet sich auf Gas-Mangel vor

Um für einen Gas-Notfall im Winter gewappnet zu sein, plant der Bürgermeister von Bredstedt (Kreis Nordfriesland), Christian Schmidt (CDU), die Temperatur im Erlebnisbad um 1 bis 2 Grad herunterzuregeln. Das sagte er im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Aus seiner Sicht könne das allerdings nur ein "erster Schritt" sein. Demnach geht er davon aus, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch die Temperaturen in den anderen stadteigenen Liegenschaften angepasst werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

Geflügelpest: Sperrgebiet in Schleswig-Flensburg erweitert

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb in Markerup (Kreis Schleswig-Flensburg) vergangene Woche hat das Friedrich-Löffler-Institut am Mittwoch auch für den zweiten Betrieb eine Infektion mit dem H5N1-Virus offiziell bestätigt. Das teilte der Kreis mit. Die Sperr- und Beobachtungsgebiete rund um die Betriebe wurden deshalb noch mal erweitert: Die Gemeinden Wees, Munkrabarup und Ringsberg gehören demnach jetzt ganz oder teilweise zur Schutzzone. Außerdem ist das gesamte Flensburger Stadtgebiet Teil des weiter gefassten Beobachtungsgebietes. In diesen Bereichen muss das Geflügel im Stall bleiben und darf nicht woanders hingebracht werden. Im Sperrbezirk werden laut Kreis außerdem alle Bestände amtstierärztlich untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 20.7.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 655,2. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 758,1 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 601,0,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei 609,4. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

