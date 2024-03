Stand: 28.03.2024 08:29 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Kieler Landtag beschäftigt sich mit Rassismus bei der Polizei

Der Innen- und Rechtsausschuss des Kieler Landtags hat sich mit dem Thema Rassismus in der Landespolizei beschäftigt. Vor knapp zwei Monaten hatte die Polizei bekannt gemacht, dass ein Beamter in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) sich jahrelang unter anderem ausländerfeindlich geäußert hatte. Einer seiner Kollegen hatte ihn deshalb angezeigt. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bestätigte, dass landesweit acht Disziplinarverfahren laufen, zwei unter anderem wegen des Verdachts der Zugehörigkeit zur Reichsbürgerszene. Die Innenministerin ermutigte dazu, dass jede verfassungsfeindliche Äußerung von Polizeibeamten gemeldet wird. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

Kripo Lübeck ermittelt nach Friedhofsbrand

In Lübeck ermittelt die Kriminalpolizei nach einem Feuer auf dem Betriebsgelände des Vorwerker Friedhofs. Sie schließt nicht aus, dass jemand den Brand gelegt hat. In der Friedhofsverwaltung war am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen - mehrere Möbel standen in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gebäude selbst verhindern. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

Polizei ermittelt nach vereiteltem Betrugsversuch

Nachdem es in Lauenburg (Kreis Herzogtum-Lauenburg) erneut einen sogenannten "Schockanruf" gegeben hat, ermittelt die Polizei. Sie versucht herauszufinden, wer einen 97-Jährigen um sein Erspartes bringen wollte. Eine falsche Polizistin hatte den Mann mit einer Lügengeschichte beinahe dazu gebracht, mehrere Tausend Euro von der Bank abzuheben und ihr zu übergeben. Nur durch das umsichtige Eingreifen von Taxifahrer Ralf Dittfeld wurde die Tat verhindert. Er hatte Teile des Telefonats mitbekommen, lautstark den Transport verweigert und den Fall zur Anzeige gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

Ralf Anders wird Generalstaatsanwalt des Landes SH

Der ehemalige Chef der Lübecker Staatsanwaltschaft, Ralf Anders, bekommt einen neuen Job. Er wird neuer Generalstaatsanwalt des Landes Schleswig-Holstein. Das hat die Landesregierung entschieden. Seit 2019 leitet Anders inzwischen die zweitgrößte Staatsanwaltschaft Deutschlands in Hamburg. Davor hatte er unter anderem auch im Kieler Justizministerium gearbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

Regionalliga: Rückschlag für Phönix Lübeck

In der Regionalliga Nord haben die Fußballer von Phönix Lübeck im Kampf um die Meisterschaft erneut einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft trennte sich 0:0 von der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli. Der Lübecker Rückstand auf Spitzenreiter Hannover beträgt nun acht Punkte, allerdings muss Phönix noch drei Nachholspiele bestreiten. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn)

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2024 | 08:30 Uhr