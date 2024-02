Stand: 15.02.2024 09:17 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Nach Hangrutsch: B209 bei Lauenburg bis in den Abend gesperrt

In Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) bliebt die Bundesstraße 209 bis in den Abend, mindenstens 18 Uhr, voll gesperrt. Am Mittwoch war eine große Eiche mit einem Teil des rund 40 Meter hohen Hangs am Butterberg abgesackt und auf die Straße gestürzt. Verletzt wurde niemand. Mitarbeiter der Stadt Lauenburg versuchen nun, den Rest des Hangs zu sichern. Dazu wurden bereits mehrere Bäume darauf entfernt. Außerdem soll nun eine Spezialfirma beauftragt werden. Wenn die nicht helfen kann, könnte laut Feuerwehr ein Teil des Hangs gesprengt werden. So soll vermeiden werden, dass es zu weiteren Abbrüchen kommt. Die betroffene Strecke ist die Verbindung von der B5 über die Elbbrücke von und nach Niedersachsen. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 12:00 Uhr

Warnstreik seit heute auch bei privaten Bus-Unternehmen

Bis einschließlich Freitag werden in Lübeck die Stadtwerke-Busse bestreikt. Betroffen ist auch die Priwall-Fähre. Seit heute hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di zudem für den Kreis Herzogtum Lauenburg und Ostholstein zum Streik aufgerufen: Betroffen sind Linien der Unternehmen Autokraft, Rohde und Dahmetal. Die Autokraft hat bereits einen Ersatzfahrplan für Ostholstein herausgegeben. Die Rohde-Verkehrsbetriebe geben heute Morgen an, dass alle Linien fahren. Im Kreis Herzogtum Lauenburg fallen viele Linien von Dahmetal aus. Welche Busse fahren, gibt das Unternehmen auf seiner Internetseite bekannt. ver.di fordert für die Beschäftigten kürzere Arbeitszeiten. Der Omnibusverband Nord erwartet dagegen mehr Entgegenkommen von ver.di. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:30 Uhr

BGH prüft Lübecker Urteil gegen Polizeigewerkschafter

Der Bundesgerichtshof befasst sich heute mit der Verurteilung eines ehemaligen Polizeigewerkschafters wegen Geheimnisverrats. Das Landgericht Lübeck hatte den Mann bereits 2022 zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er mehrfach Dienst- und Privatgeheimnisse an einen befreundeten Journalisten weitergegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft und auch der frühere Polizeigewerkschafter selbst haben Revisionen gegen dieses Urteil eingelegt. Darüber muss der 5. Strafsenat des Bundesgerichts in Leipzig nun entscheiden. Wann das Urteil fallen soll, ist noch offen. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:30 Uhr

Dietmar Schmitz wird neuer Uni-Präsident in Lübeck

Die Universität zu Lübeck hat einen neuen Präsidenten: Wie die Hochschule am Mittwochabend mitteilte, übernimmt Dietmar Schmitz das Amt. Er wurde mit großer Mehrheit vom Akademischen Senat gewählt. Schmitz ist Professor für Neurowissenschaften und kommt von der Berliner Charité. Er hat die Wahl angenommen. Im vergangenen Jahr hatte Schmitz bei der Wahl noch gegen Professorin Tiziana Margaria knapp verloren. Margaria, die derzeit in Irland arbeitet, hatte ihren Vertrag aber letztendlich nicht unterzeichnet, unter anderem weil sie sich mit dem zuständigen Ministerium offenbar nicht über die Konditionen hatte einigen können. Der Senat hatte den neuen Wahlgang kurzfristig angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:30 Uhr

