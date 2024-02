Stand: 05.02.2024 09:24 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Eltern von Kita-Kindern fordern Lösungen für Betreuungsausfälle

Eine aktuelle Umfrage der Stadtelternvertretung in Lübeck unter fast 130 Eltern aus rund 70 Lübecker Kitas zeigt: Bei mehr als der Hälfte der Einrichtungen kommt es häufig zu kurzfristigen personalbedingten Schließungen. Laut der Co-Vorsitzenden der Stadtelternvertretung Mascha Benecke-Benbouabdellah hat beispielsweise eine Kita gemeldet, dass seit Ende November von 50 Betreuungstagen an 24 Tagen gar keine oder nur eingeschränkte Betreuung stattgefunden hat. Die Stadt und die Träger müssten dringend etwas tun, um die Probleme zumindest einzudämmen, fordern die Eltern. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 08:30 Uhr

Erneut Demos gegen Rechtsextremismus

Am Wochenende haben erneut Demonstrationen gegen Rechtsextremismus stattgefunden. Am Sonnabend waren nach Polizeiangaben rund 2.000 Demonstranten auf dem Eutiner Markt. Am Sonntag zogen dann laut Polizei etwa 5.000 Menschen durch die Lübecker Innenstadt. Auf den Plakaten standen Sprüche wie "Demokratie - Freiheit - Vielfalt" oder "Marzipan statt Naziwahn". | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 08:30 Uhr

