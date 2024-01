Stand: 19.01.2024 09:22 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Rasthof Buddikate: Zoll stellt Kokain und Marihuana sicher

Bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Buddikate (Kreis Stormarn) haben Zollbeamte im Gepäck und in der Kleidung eines 20 Jahre alten Autofahrers insgesamt rund 1,2 Kilogramm Kokain, vier Kilogramm Marihuana sowie zehn Tabletten eines verschreibungspflichtigen Beruhigungsmittels sichergestellt. Die beschlagnahmten Drogen hatten nach Angaben des Hauptzollamtes Kiel einen Straßenverkaufswert von mehr als 120.000 Euro. Der junge Mann versuchte zu fliehen - ohne Erfolg. Gegen den 20-Jährigen ist nun Haftbefehl wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen worden. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hamburg zusammen mit der Staatsanwaltschaft Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 08:30 Uhr

TT-Linie: Nils Holgersson vorerst außer Betrieb

Die Fähre Nils Holgersson von der Reederei TT-Linie musste in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus Sicherheitsgründen eine Fahrt abbrechen und umkehren. Als die Fähre von Travemünde aus in Richtung Trelleborg fuhr, gab es ein Problem mit einer Antriebsmaschine. Mit Schlepperunterstützung konnte die Fähre schließlich Donnerstagmorgen wieder in Lübeck-Travemünde anlegen. Die technischen Schäden werden jetzt untersucht. Wann die Nils Holgersson wieder in Betrieb gehen kann, ist unklar, so die Reederei. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 08:30 Uhr

Geflügelpest macht Höfen in der Region zu schaffen

Die sogenannte Vogelgrippe bereitet vielen Geflügelzüchtern in Schleswig-Holstein zunehmend Sorgen. Im Kreis Ostholstein wurde das Virus Anfang des Jahres in zwei Betrieben nachgewiesen. Alleine in einem Fall mussten fast 2.000 Tiere getötet werden. Seit November wurde das Virus außerdem bei 28 Wildvögeln festgestellt. Der Kreis Herzogtum Lauenburg ist noch verschont geblieben. Geflügelhof-Betreiber Hendrik Martens aus Breitenfelde macht sich trotzdem Sorgen. Ein Ausbruch könne schnell ganze Existenzen bedrohen, sagt er: "Wenn ein Tier betroffen ist, müssen alle anderen Tiere getötet werden. Das ist vorgeschrieben." Dies hätte einen jahrelangen Wiederaufbau zur Folge, so Martens weiter. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 08:30 Uhr

