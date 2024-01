Stand: 09.01.2024 09:12 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bauern-Proteste gehen weiter

Vielerorts wird der Bauernstreik fortgesetzt. Unter anderem soll es heute und am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 15 Uhr Trecker-Kolonnenfahrten im Kreis Herzogtum Lauenburg geben. Betroffen sind unter anderem die B207 in beiden Richtungen auf der Strecke von Bälau nach Lübeck-Blankensee und nach Schwarzenbek sowie die B207 von Ratzeburg nach Groß Sarau und Lübeck-Blankensee. Weiter betroffen sind auch die B208 von Kastorf nach Ratzeburg und die L200 von Büchen nach Breitenfelde. Auch am Abend soll es weitere Kolonnenfahrten zwischen 17 Uhr und 20 Uhr geben. Betroffen sind in beiden Richtungen die B207 und B208 in Ratzeburg ab Kösliner Straße nach Groß Grönau. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 08:30 Uhr

Trotz Warnstreik der Bahn: erixx will planmäßig fahren

Trotz des bundesweiten Lokführerstreiks ab Mittwoch plant das Unternehmen erixx Holstein laut eigenen Angaben die Strecke von Lüneburg über Lübeck nach Kiel nach aktuellem Fahrplan durchzuführen. Erixx gehört zum Netinera Konzern, welcher bereits im Dezember eine Tarifeinigung erzielte. Möglich ist jedoch, dass es wegen des Warnstreiks der Deutschen Bahn zu Problemen in den Stellwerken kommt. Dies könne dann auch bei erixx zu Zugausfällen oder Verspätungen führen, teilte der Konzern mit. Der Streik der Bahn beginnt am Mittwochmorgen um 2 Uhr und endet an diesem Freitag um 18 Uhr. Dazu aufgerufen hat die Lokführergewerkschaft GDL. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 08:30 Uhr

Kreis Ostholstein: Geflügelpest ausgebrochen

In einem Geflügel-Betrieb im Kreis Ostholstein ist die Geflügelpest ausgebrochen. Das Friedrich-Löffler-Institut hat nach eigenen Angaben in Proben die hochansteckende Variante des Geflügelpestvirus nachgewiesen. Das teilte das Landwirtschaftsministerium mit. 1.800 Tiere mussten demnach getötet werden. Wo genau im Kreis Ostholstein die Geflügelpest ausgebrochen ist, hat das Ministerium nicht mitgeteilt. Insgesamt war es seit November vergangenen Jahres der fünfte Ausbruch der Geflügelpest bei Hausgeflügel in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 08:30 Uhr

