Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ostholstein: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Im Kreis Ostholstein hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der 32-jährige Beschuldigte sitzt wegen Fluchtgefahr in Lübeck in Untersuchungshaft. Am Montag durchsuchten Beamte in Neustadt in Holstein und in Beschendorf drei Objekte. Dabei beschlagnahmten sie diverse Betäubungsmittel, darunter vier Kilogramm Haschisch, 135 Gramm Cannabisblüten und 40 Gramm Ketamin. Außerdem wurden verschiedene Waffen und zwei Luxus-Armbanduhren gefunden. Ein 46 Jahre alter Mittäter wurde vorerst wieder freigelassen. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:30 Uhr

Amtsgericht Oldenburg wegen verdächtigen Briefs geräumt

Am Montag ist das Amtsgericht Oldenburg (Kreis Ostholstein) geräumt worden, nachdem ein verdächtiger Brief mit weißem Pulver aufgetaucht war. 50 Menschen mussten das Gerichtsgebäude vorsichtshalber verlassen. Bei der Analyse wurde festgestellt, dass es sich um eine harmlose Mischung aus Mehl und Backpulver handelte. Woher der Brief stammt, ist laut Polizei unklar. Bereits am Freitag wurde am Amtsgericht Oldenburg ein Brief mit weißem Pulver entdeckt - ebenfalls mit einem Mehl-Backpulver-Gemisch. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:30 Uhr

Israel-Krieg: Bischöfin Fehrs ruft zu Solidarität mit Opfern auf

Nach den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel hat die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs, zum Protest gegen das Morden aufgerufen. Hier sei eine zivilisatorische Grenze überschritten worden, sagte Fehrs. Sie sprach am Abend beim sogenannten "Friedensgebet" in der Leipziger Nikolaikirche. Auf "hemmungslose Gewalt gegenüber wehrlosen Menschen" könne es nur eine Reaktion geben: Solidarität mit den Opfern. Zudem braucht es nach Meinung der Bischöfin alle Kräfte, um sich gegen die Gewalt zu wehren und sie zugleich zu begrenzen. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:30 Uhr

