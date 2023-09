Stand: 07.09.2023 09:42 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Museum für Natur und Umwelt soll saniert werden

Neben den Sanierungen des Behn- und des Buddenbrookhauses laufen bei der Kulturstiftung der Stadt Lübeck bereits die nächsten Vorarbeiten: Diesmal ist das Museum für Natur und Umwelt dran. Dies ist inzwischen in die Jahre gekommen. Heute sollen nun die Pläne zu der Sanierung und Erweiterung vorgestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

Phönix Lübeck gewinnt Stadtderby

Regionalligist Phönix Lübeck hat im Stadtderby Drittligist VfB Lübeck besiegt. Am Ende hieß es am Buniamshof 6:4 nach Elfmeterschießen. Zunächst geriet Phönix in Rückstand, konnte die Partie aber drehen. Der VfB konnte in der letzten Minute der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Elfmeter ausgleichen. Das anschließende Elfmeterschießen gewann Phönix. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

Mölln: Alkoholisierter Mann kollidiert mit Lkw

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Montag in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Unfall verursacht. Bei dem 48-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von mehr als vier Promille festgestellt, wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat. Der Mann war mit seinem Fahrzeug mit einem stehenden Lkw kollidiert. Die 43 Jahre alte Fahrerin des Lastwagens hatte zuvor gestoppt, um sich um den Mann zu kümmern. Ihre 39-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.09.2023 | 08:30 Uhr