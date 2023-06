Stand: 30.06.2023 09:22 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Neue Bürgerschaft setzt sich für Heiligen-Geist-Hospital ein

In Lübeck hat am Donnerstagabend zum ersten Mal die neue Bürgerschaft getagt. Dabei wurden nicht nur die einzelnen Ausschüsse und mit CDU-Politiker Henning Schumann ein neuer Stadtpräsident gewählt. Es ging auch um das Streitthema Heiligen-Geist-Hospital. Die Bürgerschaft hat die Verwaltung nun erneut aufgefordert, alles dafür zu tun, damit das Hospital erhalten bleibt. Die Grünen warfen SPD-Bürgermeister Jan Lindenau vor, sich nicht für den Erhalt einzusetzen und Unwahrheiten zu verbreiten - sie nannten ihn einen "bornierten Bürgermeister". Lindenau selbst betonte, die Verwaltung prüfe zügig alles, was die Bürgerschaft verlange. Bürgerschaftsmitglieder müssten sich aber, so Lindenau, im Klaren darüber sein, wie teuer das alles werden könnte. Die Stadt hatte im vergangenen Jahr angekündigt, das Seniorenheim im Herbst zu schließen. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

Stern-Studie: UKSH zweitbeste Klinik in Deutschland

Gute Noten für das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck und Kiel (UKSH): Nach einer vom Magazin "Stern" in Auftrag gegeben Studie ist das UKSH erneut die zweitbeste Klinik in Deutschland - hinter der Charité in Berlin. An der Uniklinik wurden insgesamt 47 Abteilungen ausgezeichnet, 20 davon am Campus in der Hansestadt. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

Nach Diebstahlversuch: Lübecks Teufel repariert und einzementiert

Der beliebte Teufel vor der St. Marienkirche in Lübeck sitzt wieder an seinem Platz. Er musste vor eineinhalb Wochen in die Reparatur gehen, nachdem Unbekannte offenbar versucht hatten, die Bronzestatue zu stehlen. Jetzt ist die 120 Kilogramm schwere Figur wieder zurück. Diebstahlversuche hätten nun keinen Zweck mehr, betont Marien-Pastor Robert Pfeifer: "Der ist jetzt so stark gesichert und einzementiert - da kann nichts mehr passieren." | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2023 08:30 Uhr

