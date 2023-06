Stand: 16.06.2023 09:10 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Flixbus brennt auf der B207 aus

Kurz vor der Fehmarnsundbrücke ist am Donnerstag ein Flixbus auf dem Weg nach Stockholm ausgebrannt. Laut Rettungsleitstelle war das Feuer vermutlich im Motorraum ausgebrochen. Alle etwa 40 Reisenden konnten den Bus rechtzeitig verlassen, ein Passagier musste im Krankenhaus behandelt werden, weil er Rauch eingeatmet hatte. Weil Kühlflüssigkeit ausgelaufen war, musste die B207 in dem Bereich gereinigt werden, der Verkehr wurde vorbeigeleitet. Die Passagiere konnten die Fahrt nach Stockholm mit einem Ersatzbus fortsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 08:30 Uhr

Lübecker Dom bekommt eine Schleife

Zum 850. Geburtstag des Lübecker Doms feiert die evangelische Gemeinde eine Festwoche vom 23. Juni bis zum 2. Juli. Dazu sollte bereits am Donnerstag eine große Schleife am Turm angebracht werden - das war aufgrund des Windes noch nicht möglich, teilt Dompastorin Margrit Wegner mit. Die Schleifen-Aktion sei aber bundesweit einzigartig. "Wir wollen damit einfach zeigen, dieser Dom ist ein Geschenk. Ein Geschenk für die Stadt, für alle Menschen hier, er steht allen Menschen offen und soll den Menschen zeigen, hier passiert etwas, wenn die Schleife da hängt", sagte Wegner. Während der Festwoche gibt es unter anderem Konzerte, Vorträge, Gottesdienste und Führungen. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 08:30 Uhr

Klimaaktivisten blockieren Holstentor

Neun Klimaaktivisten haben am Donnerstagnachmittag versucht, den Verkehr in der Lübecker Innenstadt durch eine Sitzblockade zu beeinträchtigen. Sieben von ihnen klebten sich nach Angaben der Polizei auf der Fahrbahn vor dem Holstentor fest. Einsatzkräfte der Polizei beendeten die Aktion umgehend. Bereits Ende März war es zu einer solchen Blockade am Holstentor gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.06.2023 | 08:30 Uhr