Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Unbekannte stehlen Ortsschilder in der Region

Immer wieder stehlen Unbekannte Ortsschilder im Land. Spitzenreiter ist dabei Rieseby im Kreis Rendsburg-Eckernförde, dort wurden alleine im letzten Jahr vier Ortseingangsschilder geklaut. Ähnliche Probleme gibt auch in Eckernförde und in Gammelby (beides Kreis Rendsburg-Eckernförde). Für die Städte und Gemeinden ist so ein Diebstahl meist ärgerlich, denn ein Schild kostet laut Hersteller rund 180 Euro. Der Materialwert für ein Schild beträgt für das Aluminium etwa drei bis vier Euro. Eine Verwertung als Altmetall scheint daher für die Diebe eher unwahrscheinlich. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

Zimmer in Kieler WGs werden teurer

WG-Zimmer für Studierende werden in Kiel immer teurer. Dies ergab eine Studie des Moses Mendelssohn Instituts und der des Internetportals WG-Gesucht. Demnach kostet ein WG-Zimmer in Kiel im kommenden Semester im Schnitt 380 Euro. Das sind 30 Euro mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zu anderen Städten wohnen Studenten in Kiel aber noch recht günstig, im bundesweiten Schnitt kostet ein WG-Zimmer 458 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

Internationale Tagung von Archäologen in Kiel

Noch bis Sonnabend tauschen sich etwa 130 Wissenschaftler aus der ganzen Welt in Kiel über die neusten Forschungsmethoden aus. Denn Archäologen arbeiten heute nicht mehr nur mit Kelle und Pinsel, sondern auch mit Hightech wie Georadar, Magnetfeldmessungen oder Lasern. Damit können die Forscher unter die Erdoberfläche schauen. Aktuell suchen Kieler Wissenschaftler mit diesen neuen Methoden zum Beispiel im Wattenmeer nach Überresten der versunkenen Stadt Runghold. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

Kohlenmonoxid-Alarm in Kiel

Wegen Kohlenmonoxid-Alarms hat die Feuerwehr in Kiel ein Mehrfamilienhaus evakuiert. Eine Bewohnerin hatte laut Feuerwehr die Leitstelle darüber informiert, dass ihr schwindelig sei und eine weitere Person das Bewusstsein verloren habe. Bei Messungen stellten die Helfer dann Kohlenmonoxid fest. Die Gastherme des Hauses wurde daraufhin abgestellt. Zwei Bewohner wurden in ein Krankenhaus gebracht, drei weitere wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 06:00 Uhr

