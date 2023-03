Stand: 03.03.2023 10:10 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Wegen Bauarbeiten: Viele Zugausfälle ab und nach Kiel

Nach Angaben der Bahn fallen ab Freitagabend bis Montag die meisten Züge des RE 74 zwischen Kiel und Husum aus. Das gleiche gilt für den Abschnitt zwischen Kiel und Rendsburg, sowie zwischen Kiel und Flensburg. Grund sind laut Bahn, Bauarbeiten - unter anderem an der Lindaunisbrücke. Auf allen Strecken werden laut Bahn Busse eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 8:30 Uhr

Fridays for Future ruft zu Klimastreik auf

Fridays for Future hat unter anderem in Kiel, Eckernförde, Neumünster und Rendsburg zu Demonstrationen aufgerufen. Laut Organisatoren soll die Demo in Kiel am Freitag um 15 Uhr am Exerzierplatz starten und durch die Stadt ziehen. Im Bereich der Kieler Innenstadt kommt es daher am Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei werden auch Teile der B76 vorübergehend gesperrt. Auch in Eckernförde treffen sich um 11 Uhr an der Hafenspitze Demonstranten, später ist eine Kundgebung um 13 Uhr am Rathaus in Eckernförde geplant. In Neumünster geht es um 13 Uhr am Gänsemarkt los und in Rendsburg um 13:30 auf dem Theatervorplatz. Es geht den Aktivisten unter anderem um besseren öffentlichen Nahverkehr und mehr Klimaschutz in der Kommunalpolitik. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 8:30 Uhr

