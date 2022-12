Stand: 28.12.2022 09:31 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

NOK bleibt nach Pipeline-Leck eine weitere Woche gesperrt

Am Dienstag haben die zuständigen Behörden entschieden, den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) frühestens nächsten Dienstag (3.1.) wieder freizugeben. Nach Angaben des Havariekommandos sind inzwischen 99 Prozent des Öls aus dem Wasser geholt worden - erste Einsatzschiffe wurden schon abgezogen. Doch die ausstehende Reinigung des Ufers, der Schleusen und der dort festliegenden Schiffe bedürfe noch "umfangreicher und langwieriger Arbeiten", so das Havariekommando am Dienstag. Um diese nicht zu behindern, wurde die Sperrung verlängert - um mindestens eine Woche. Aus einer Pipeline waren rund 12.000 Liter Rohöl ausgelaufen, ein sechs Kilometer langer Ölteppich hatte sich im Kanal ausgebreitet. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30 Uhr

Kiel plant Meereszentrum

Die Stadt Kiel plant ein Meereszentrum als ein touristisches und wissenschaftlich fundiertes Leuchtturmprojekt. Gäste sollen mithilfe digitaler Techniken die Meereswelt in ihrer gesamten Komplexität erleben und sich umfassend über die Situation der Meere und deren Bedeutung für den internationalen Klimaschutz informieren können. Geklärt werden muss noch, wie sich das Meeresvisualisierungszentrum ökonomisch tragen kann. Um Wünsche des zukünftigen Publikums abzufragen, hat die Stadt eine Umfrage freigeschaltet, an der Interessierte bis Ende Januar teilnehmen können. Als geeigneter Ort für das Zentrum gilt im Moment der bisherige Geomar Standort. Ob das Zentrum überhaupt kommt, wird sich erst im Laufe des kommenden Jahres entscheiden. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30 Uhr

Zwei Jugendliche in Rendsburg angegriffen

Etwa 20 Jugendliche haben in Rendsburg im Kreis Rendsburg-Eckernförde zwei Teenager angegriffen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ging die Gruppe aus Hamburg vergangenen Freitag auf dem Schulhof der Christian Timm Schule in Rendsburg auf einen 14- und einen 17-Jährigen los. Dabei wurde laut Polizei auch eine Schreckschusswaffe eingesetzt. Der Jüngere der beiden wurde dabei im Gesicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Warum es zu der Auseinandersetzung kam ist noch nicht klar. Die Polizei kennt die Personalien der Hamburger und wertet aktuell Videos von dem Vorfall in den sozialen Netzwerken aus. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30

Bei erixx fallen weiterhin Zugverbindungen aus

Es gibt weiterhin Zugausfälle auf der Bahnstrecke von Kiel nach Lübeck. Wie der Betreiber erixx mitteilt, fahren die Züge auch nach Weihnachten nach einem Notfahrplan. Kurzfristig können noch weitere Züge ausfallen. Der Grund für die Einschränkungen sind laut erixx zunehmende Personalprobleme durch die aktuelle Krankheitswelle. Momentan seien 13 Prozent der Lokführer und zahlreiche Mitarbeiter in der Verwaltung krank. Wann die Züge wieder nach Plan fahren, ist noch nicht klar. Der aktuelle Notfahrplan gilt zunächst bis Februar. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30

Verkehrsbehinderung auf der B430 in Plön

Aufgrund von Gehölzarbeiten ist die B430 bis zum kommenden Freitag täglich zwischen 9 und 15 Uhr in der Höhe des Campingplatzes halbseitig gesperrt. Gesperrt wird temporär für jeweils zehn Minuten. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr schneidet am Straßenrand Bäume und Büsche zurück. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2022 08:30

