Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Blackout: Feuerwehr Kiel übt für den Ernstfall

Noch bis Freitag läuft eine große Katastrophenschutzübung, die sich mit den Auswirkungen eines Blackouts beschäftigt. Hintergrund ist nach Angaben der Stadt Kiel die anfällige Infrastruktur. Der Systemausfall bei der Deutschen Bahn habe gezeigt, wie verwundbar unsere Systeme seien, meinte ein Stadtsprecher. Folgendes Szenario üben die Einsatzkräfte: Kiel ist nach einem Hackerangriff 72 Stunden ohne Strom. Es soll beispielsweise getestet werden, ob die Notstromtechnik funktionieren und wie lange Dieselvorräte und Notstromaggregate halten würden. Stadtrat und Feuerwehrdezernent Christian Zierau betonte, wie wichtig mehr praktische Übungen seien, anstelle von rein theoretischen Konzepten. Außerdem müssten sich alle darauf einstellen, mehr in den Katastropenschutz zu investieren. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 08:30 Uhr

B202 wieder frei

Auf der B202 zwischen Schwentinental und Rastorfer Passau (Kreis Plön) ist die Fahrbahn wieder freigegeben. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) sind die Bauarbeiten dort beendet. Die Strecke, die Schwentinental mit Lütjenburg verbindet, wurde seit Anfang August komplett erneuert. Laut LBV nutzen bis zu 16.000 Pendler die Strecke täglich, sie mussten durch die Bauarbeiten zwölf Kilometer Umleitung über Plön in Kauf nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 08:30 Uhr

Zweite Bundesliga: Nullnummer zwischen St. Pauli und Holstein Kiel

In der zweiten Fußball-Bundesliga haben sich Holstein Kiel und der FC St. Pauli im Hamburger Millerntor-Stadion am Dienstagabend 0:0 getrennt. Die größte Chance vergab Kiels Lewis Holtby, dessen Schuss noch von Eric Smith abgewehrt wurde, nachdem der Hamburger Schlussmann Nikola Vasilj bereits geschlagen war (35.). Kiel liegt als Tabellenachter in Sichtweite zu den Spitzenteams und hätte durchaus mehr mitnehmen können. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 08:30 Uhr

THW Kiel siegt gegen Hamm-Westfalen

In der Handballbundesliga hat der THW Kiel einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg eingefahren. Beim Aufsteiger Hamm-Westfalen gewannen die Kieler am Dienstagabend 37:24. Der Pokalsieger zog schnell mit 5:0 Toren davon und baute den Vorsprung Stück für Stück aus. THW-Kapitän Patrick Wiencek war mit sieben Treffern bester Werfer für die Norddeutschen. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 08:30 Uhr

