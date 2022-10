Stand: 04.10.2022 10:26 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kiel: Verkaufsoffener Sonntag zieht die Menschen in die Innenstadt

Bauernmarkt, verkaufsoffener Sonntag und Jahrmarkt auf dem Wilhelmplatz - das verlängerte Wochenende hat in Kiel Zehntausende Menschen in die Innenstadt gezogen. Von der Energiekrise und steigender Inflation sei auf dem Jahrmarkt noch nicht viel zu spüren, so Marco Lange vom Schaustellerverband.Die Schausteller selbst haben dagegen mit steigendem Einkaufs und Strompreisen zu kämpfen. Nach der Corona-Pandemie ist dies die nächste Herausforderung für die Familienbetriebe. Der Jahrmarkt in Kiel auf dem Wilhelmplatz geht noch bis zum kommenden Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08:30 Uhr

Angespannter Wohnungsmarkt für Studierende

Viele Studierende suchen noch immer eine bezahlbare Wohnung. Die Lage sei kritisch, so das Studentenwerk Schleswig-Holstein. Auf der Warteliste für einen Platz in einem kostengünstigen Wohnheim stehen alleine in der Landeshauptstadt nach Angaben des Studentenwerks mittlerweile fast 1.000 Namen. Dort sind die Mieten für ein WG-Zimmer innerhalb eines Jahres im Schnitt um zehn Prozent gestiegen. Der monatliche Durchschnitt liegt laut einer aktuellen Studie bei 380 Euro. Um mehr Wohnheime bauen zu können, müssten Städte günstige Grundstücke zur Verfügung stellen, appelliert Susann Schrader, Geschäftsführerin des Studentenwerks Schleswig-Holstein, an die Kommunen. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08:30 Uhr

Blutspende mit Fördeblick

Der Schleswig-Holstein-Saal im Landeshaus wird heute Vormittag zur Blutspende-Zentrale. Landtag, Landesregierung und Deutsches Rotes Kreuz (DRK) rufen gemeinsam zur Blutspende auf. Noch bis 14 Uhr können Freiwillige mit bestem Fördeblick Blut spenden. Auch eine Registrierung bei der deutschen Stammzellspenderdatei DKMS ist möglich. Schirmherrin der Aktion ist Parlamentspräsidentin Kristina Herbst. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08:30 Uhr

