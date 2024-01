Stand: 25.01.2024 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Rund 1.000 Haushalte vorübergehend ohne Fernwärme

Rund 1.000 Haushalte in der Metzstraße in Kiel müssen heute noch bis vorraussichtlich 16 Uhr auf Fernwärme verzichten. Wie die Stadtwerke Kiel mitteilten, muss die Versorgung für die Reparatur einer Störung unterbrochen werden. Sprecher Sönke Schuster: "Hierfür müssen wir die Fernwärme ausstellen, das bis zu 115 Grad heiße Wasser dann aus der Leitung rauslaufen lassen. Dann bauen wir eine neue Leitung ein." Aufgrund dieser Baumaßnahme können Heizungen auch in angrenzenden Straßen etwas kühler bleiben. Das Städtische Krankenhaus ist von der Störung nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 08:30 Uhr

Neumünster: B430 nach Sturmschäden wieder frei

Das Sturmtief Jitka hat am Mittwoch auch in dier Region für Behinderungen im Verkehr gesorgt. Laut der Polizei Neumünster war die Goethestraße (B430) auf Höhe des ehemaligen AEG-Gebäudes gesperrt. Dort waren Dachziegel und Dachteile auf die Straße geweht. Verletzt wurde dabei niemand. Inzwischen ist die Straße wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 08:30 Uhr

Gedenken in Brokstedt zum Jahrestag

Genau ein Jahr nach dem Messerangriff in einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg wird in Brokstedt der Opfer gedacht. Der mutmaßliche Täter war kurz vor der Tat in Kiel, wo er auch gemeldet war, in den Zug gestiegen und hatte während der Fahrt zwei junge Menschen getötet und vier weitere verletzt. Die Aufarbeitung in den Behörden nach der Tat zeigte Schwachpunkte bei der Weitergabe von Informationen zwischen den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Die Zuwanderungsabteilung der Stadt Kiel erklärte, bei der Fülle an Aufgaben sei sie nur noch in der Lage gewesen zu reagieren und das Tagesgeschäft abzuarbeiten. Dort soll es nun vier neue Stellen geben. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 08:30 Uhr

