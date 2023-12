Stand: 14.12.2023 09:01 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Strafzahlungen für Deutsche Bahn

Von Kiel nach Hamburg sind in den vergangenen beiden Monaten gerade einmal 37 Prozent der Züge pünktlich gewesen. Das sagt das Verkehrsministerium. Da fahren die Linien RE 7 und 70. Auch sonst kommt es im Land gehäuft zu Zugausfällen und Verspätungen. Claus Ruhe Madsen (CDU) bringt Strafzahlungen ins Gespräch und will sich heute mit der DB Regio treffen. Der Fahrgastverband Probahn sagt, dass es erheblich an Kapazität fehle. Probleme liegen demnach auch an der Organisation der Abfahrten von Hamburg aus, sodass es immer wieder zu Verspätungen komme, die nicht mehr aufgeholt werden könnten. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

Rader Hochbrücke bis 22 Uhr Richtung Süden gesperrt

Die Rader Hochbrücke (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist heute bis 22 Uhr in Richtung Süden gesperrt. Die frostigen Temperaturen der vergangenen Wochen haben starke Schäden verursacht, die kurzfristig repariert werden müssen. Mitarbeiter der Autobahn GmbH haben die Probleme jetzt entdeckt. Bereits gestern war deswegen die Gegenfahrbahn gesperrt. Der Zeitpunkt wurde so kurzfristig gewählt, weil es gerade nicht so kalt ist und auch weil der Reiseverkehr für die Feiertage bevorsteht. Die Sperrung heute befindet sich zwischen der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf und dem Autobahnkreuz Rendsburg. Mit den nun durchgeführten Reparaturen soll die Fahrbahn die kommenden zwei Jahre halten. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

Polizei in Kiel will zukünftig Elektroschockwaffen einsetzen

In Kiel-Gaarden soll die Polizei Taser bekommen. Anfang des kommenden Jahres sollen die Geräte da im Kampf gegen den Drogenhandel eingesetzt werden. Das hat die Polizei jetzt bestätigt. Das Polizeirevier 4 in Kiel ist damit das erste landesweit, auf dem die Waffen eingesetzt werden. Zuvor wurden der Einsatz im Rahmen eines Pilotprojektes in Neumünster und Ahrensburg getestet. Die Polizei erhofft sich von den Tasern eine abschreckende und deeskalierende Wirkung. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

Eckernförde: Sportauszeichnung sucht Kandidierende

Die Stadt Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sucht Kandidatinnen und Kandidaten für das Sportehrenblatt. Damit werden Sportler ausgezeichnet, die im Jahr 2023 herausragende sportliche Leistungen gezeigt haben. Etwa durch hohe Platzierungen in Meisterschaften mindestens auf Landesebene. Infrage für die Auszeichnung kommt, wer in Eckernförde wohnt, oder dort in einem Sportverein ist. Bis Mitte Januar können Vorschläge bei der Stadt eingereicht werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

