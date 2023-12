Stand: 12.12.2023 09:15 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Pendler brauchen weiter Geduld: Züge zwischen Kiel und Lübeck fallen aus

Softwareprobleme sorgen auf der von Erixx Holstein betriebenen Strecke zwischen Kiel und Lübeck dafür, dass weiterhin Züge ausfallen. Insgesamt 13 von 26 Akku-Zügen stehen nicht bereit. Heute wird die Verbindung vorerst nur im Stundentakt bedient. Laut Hersteller Stadler wird damit gerechnet, dass die Probleme bei den Akkuzügen erst im Frühjahr 2024 durch ein Softwareupdate behoben sein werden. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hofft, dass Stadler schnell Lösungen präsentieren werde. Von der Deutschen Bahn erwarte er zudem, die 22 zugesagten Züge als Reserve bereitzustellen, jedoch seien auch davon im Moment viele nicht einsetzbar. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 06:00 Uhr

Polizei in Kiel sucht Zeugen nach Streit

Nach einer Auseinandersetzung vor einem Vereinsheim in Kiel am Freitagabend mit sieben Verletzten, sucht die Polizei Zeugen. Vier der Verletzten kamen laut Polizei in Krankenhäuser. Es war zwischen den Gästen einer Geburtstagsfeier und einer ungeladenen Personengruppe zu einem Streit gekommen. Die Beteiligten waren mit Messerstichen, Schlägen und Tritten aufeinander losgegangen. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kiel zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:30 Uhr

Stadtwerke Kiel spenden 15.000 Euro

Die Stadtwerke Kiel spenden zur Weihnachtszeit auch in diesem Jahr wieder an das Kieler Spendenparlament. Hierfür verzichtet der Energieversorger erneut auf Weihnachtspräsente an Geschäftspartner und unterstützt damit zahlreiche soziale Projekte vor Ort. Insgesamt werden Spenden in Höhe von 15.000 Euro übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:30 Uhr

