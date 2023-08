Stand: 25.08.2023 09:40 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Landwirtschaftspreis für Hof aus Bünsdorf vergeben

Drei Betriebe im Land sind am Donnerstag in Rendsburg mit dem VR-Förderpreis Landwirtschaft ausgezeichnet worden. Den dritten Platz und damit 3.000 Euro Preisgeld sicherte sich der Hof Bielfeldt aus Bünsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Der Grund: Der Hof liegt viel Wert auf Tierwohl: Die Schweine werden auf Stroh gehalten, mit viel Platz und Auslauf. Verarbeitet wird das Fleisch direkt in der Metzgerei auf dem Hof und dann regional verkauft. Der Förderpreis Landwirtschaft wurde zum ersten Mal von den VR-Banken und Bauernverband verliehen. Damit sollen Landwirte ausgezeichnet werden, die sich den Herausforderungen in ihrer Branche stellen und neue Wege gehen, sagte der Sprecher der VR-Banken Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 08:30 Uhr

Fridays for Future Demo in Kiel

In Kiel findet heute eine Demonstration der Bewegung "Fridays for Future" statt. Laut Polizei werden bei der Fahrraddemo heute ab 14 Uhr 100 bis 500 Teilnehmer erwartet. Es kann dadurch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Route führt auch über die A215 auf die B76 bis zur Ausfahrt Kronshagen-Süd. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 08:30 Uhr

Holstein Kiel vor über 60.000 Zuschauern

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist heute am vierten Spieltag in der Schalker Arena zu Gast. Die Kieler stehen momentan in der Tabelle vor dem Bundesliga-Absteiger Schalke 04. Sie dürfen sich über mehr als 2.700 mitgereiste Fans freuen - bei insgesamt mehr als 60.000 Zuschauern, die heute Abend erwartet werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 08:30 Uhr

Kiel: Feuer in Mehrfamilienhaus in Elmschenhagen

Bei einem Feuer in Kiel im Stadtteil Elmschenhagen sind am Donnerstagabend fünf Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit 50 Helfern an, die Polizei mit fünf Streifenwagen. Zwei Menschen mussten von Einsatzkräften aus ihren Wohnungen geholt werden. Nach knapp drei Stunden war der Einsatz im Landskroner Weg beendet. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 08:30 Uhr

Betäubungsmittel-Kontrollen in Gaarden

In Kiel-Gaarden haben Polizei und Ordnungsdienst bereits am Mittwoch bei mehreren Personen Betäubungsmittel sichergestellt. Insgesamt achtzehn Beamte und Mitarbeiter waren im Einsatz. Ein kontrollierter 60-jähriger Mann steht unter Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Gegen ihn hat das Amtgericht Kiel Haftbefehl erlassen, er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Außerdem wurden gegen weitere Personen Strafverfahren Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bzw. gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 08:30 Uhr

Stromausfall in Kiel nach Stunden behoben

In der Landeshauptstadt Kiel waren am Donnerstag über 3.000 Haushalte stundenlang ohne Strom. Grund dafür war laut den Stadtwerken Kiel ein beschädigtes Kabel in der Gerhardstraße. Am Morgen sei dann ein zweiter Fehler gefunden worden. Gegen 18 Uhr gab das Unternehmen Entwarnung - alle Haushalte hätten wieder Strom. Betroffen waren nach Angaben einer Sprecherin die Stadtteile Altstadt, Blücherplatz, Brunswik, Gaarden, Holtenau, Kronsburg, Ravensberg, Schreventeich und Vorstadt. Die Holtenauer Straße war seit dem Morgen wieder versorgt. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 19:00 Uhr

