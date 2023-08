Stand: 16.08.2023 09:10 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Nach mehr Corona-Fällen: Maskenpflicht im UKSH Kiel

Im UKSH in Kiel sind unter Patienten und Mitarbeitern die Corona-Fälle leicht angestiegen. Daher gilt seit Montag in Teilen des Klinikums erneut eine Maskenpflicht. Betroffen sind die Notaufnahme und die Aufnahmestation. "Wir beobachten eine Häufung von Covid-19-Fällen bei uns in der Notaufnahme in Kiel. Und wir vermuten, dass es sich um eine zeitlich begrenzte Maßnahme handelt, die durch die vielen Urlaubsrückkehrer begründet ist", so Oliver Grieve vom UKSH. Auch im Städtischen Krankenhaus in Kiel kam am Dienstag vorsorglich die Corona-Taskforce zusammen, da es auch dort mehr Corona-Fälle gibt. Aber eine Maskenpflicht wird es dort vorerst nicht geben. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

Kiel: Demonstration für Menschen in Afghanistan

In Kiel haben sich am Dienstagabend rund 150 Demonstranten versammelt, um auf die Situation der Menschen in Afghanistan aufmerksam zu machen. Laut Polizei blieb es während der Demonstration friedlich. Die Demonstranten zogen vom Vinetaplatz in Gaarden zum Kieler Bootshafen. Zu dem Protest hatte das Bündnis "Don't forget Afghanistan" aufgerufen. Hintergrund der Demonstration ist der Abzug der NATO-Verbündeten vor zwei Jahren. Gemeinsam mit der Bundeswehr zogen sich diese aus Afghanistan zurück. Seitdem regieren dort wieder die Taliban. Das Bündnis fordert von der Politik, die Menschen in Afghanistan weiter zu unterstützen und nicht im Stich zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

Neumünster: Brand auf einem Recycling-Hof

In einem Recycling-Hof in Neumünster haben am Dienstag zwei Lagerhallen mit Elektro-Schrott gebrannt. Dabei mussten laut Feuerwehr über Stunden immer wieder Glutnester gelöscht werden. Gegen 16 Uhr war der Einsatz zunächst beendet. Doch in der vergangenen Nacht ist das Feuer aber wieder aufgelodert. 40 Feuerwehrleute mussten gegen halb zwei nochmals in das Gewerbegebiet Gadeland ausrücken, um den Brand zu löschen. Nach über vier Stunden waren die Glutnester gegen sechs Uhr gelöscht. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

