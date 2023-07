Stand: 24.07.2023 09:29 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Bilanz Bombenentschärfungen

Erfolgreiche Bombenentschärfungen auf dem Ostufer in Kiel. Mit einer etwa einstündigen Verspätung hat der Kampfmittelräumdienst nach eigenen Angaben Sonntagmittag zwei Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Verspätung gab es, da die Polizei im abgesperrten Sicherheitsbereich immer wieder Menschen entdeckt hatte und die Kampfmittel-Experten deshalb nicht wie geplant gegen 13 Uhr mit ihrer Arbeit beginnen konnten. Außerdem erwies sich eine der Bomben als etwas komplizierter zu entschärfen, so Oliver Kinast vom Kampfmittelräumdienst. Um kurz nach 16 Uhr waren dann beide Bomben entschärft und die Polizei gab den Sicherheitsbereich wieder für Bewohner und Autofahrer frei. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

Totschlagprozess vor dem Kieler Landgericht

Vor dem Landgericht in Kiel muss sich von heute an ein 57-Jähriger verantworten, der seine Mutter getötet haben soll. Laut Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht des Totschlags. Der Angeklagte soll unter einer vielschichtigen psychotischen Störung mit Symptomen einer Schizophrenie leiden. In Folge paranoider Vorstellungen soll er im Januar unzählige Male auf Kopf und Oberkörper seiner Mutter eingestochen haben. Die Frau verblutete. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

Laboe: 75-Jähriger vermisst

Die Polizei bitte um Mithilfe bei der Suche nach einem 75 Jahre alten Mann aus Laboe (Kreis Plön). Er wurde nach Angaben eines Sprechers am Sonnabend das letzte Mal gesehen. Die Beamten haben bereits mit Drohnen und Hunden nach ihm gesucht. Er gilt als orientierungslos und soll graue Bekleidung und Hausschuhe tragen. Auffällig ist sein gebeugter Gang. Hinweise nimmt die Polizei Kiel entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

B77 wegen Bauarbeiten in Teilen gesperrt

Bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird für etwa vier Wochen die Fahrbahn zwischen der Anschlussstelle Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und dem Zubringer von der B202 auf die B77 erneuert. Deswegen wird die Fahrbahn Richtung Norden komplett gesperrt. Der Verkehr läuft zwischen Jevenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kanaltunnel einspurig über die Gegenfahrbahn. Autofahrer, die aus Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nach Kiel wollen, werden über die Anschlussstelle Rendsburg-Mitte umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 06:00 Uhr

