Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Stand: 06.06.2023 09:04 Uhr

Windkraft: Pläne werden vor Gericht verhandelt

Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig verhandelt heute über die Regionalpläne für die Windkraft in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön. Die Pläne regeln, wo Windparks gebaut werden dürfen. Windkraftgegner und -befürworter wollen aus ganz unterschiedlichen Gründen die Pläne kippen. Eine Antragstellerin aus dem Bereich Elsdorf-Westermühlen möchte, dass Windanlagen auf ihren Grundstücksflächen erlaubt werden. Die Gemeinde Krummbek befürchtet dagegen, dass Flächen am Ortsrand nicht mehr mit Häusern bebaut werden können, sobald ein Windpark steht. Denn das würden die Abstandsregeln dann verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 08:30 Uhr

Kohlekraftwerk Kiel: Probe-Sprengung erfolgreich

Das alte Kohlekraftwer in Kiel soll bis zum Ende des Jahres abgerissen werden. Erste Teile waren bereits Anfang April gesprengt worden - ein Metallteil hatte dabei die Fassade eines Wohnhauses durchschlagen. Am Montagabend ist eine Testsprengung durchgeführt worden, die laut Matthias Brock, einem der Geschäftsführer des Kraftwerks, reibungslos verlief. Die Hauptsprengung soll kurz vor der Kieler Woche stattfinden - spätestens am 15. Juni. Die Öffentlichkeit wird im Vorwege informiert. Da ein mechanischer Rückbau mehr Zeit koste und mit mehr Risiken verbunden sei, war die Sprengung des seit 2019 stillgelegten Kraftwerks beschlossen worden. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 08:30 Uhr

Feuer in Einfamilienhaus in Dätgen

Ein Einfamilienhaus in Dätgen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist nach einem Feuer unbewohnbar. Heute Morgen gegen 4 Uhr brach der Brand laut Feuerwehr aus und sorgte für einen großen Einsatz. Demnach waren etwa 100 Einsatzkräfte vor Ort. Das Haus in der Dorfstraße konnte nicht gerettet werden - verletzt wurde niemand. Laut Feuerwehr brennt es inzwischen nicht mehr - es wird aber noch nach Glutnestern gesucht und die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 08:30 Uhr

