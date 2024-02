Stand: 23.02.2024 08:56 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Wikingeck in Schleswig: Bund kündigt Einspruch an

Im Streit um die Kosten für den Austausch des vergifteten Erdreichs am Schleswiger Wikingeck hatte das Verwaltungsgericht Schleswig kürzlich entschieden, dass der Bund 64 Prozent der Kosten zahlen muss. Dabei ging es zunächst nur um einen ersten Abschlag. Das Bundesverkehrsministerium hat nun angekündigt, dagegen Rechtsmittel einzulegen. In nächster Instanz entscheidet das Oberverwaltungsgericht. Die Arbeiten am Wikingeck laufen unterdessen weiter, da der Kreis diese auf eigenes Risiko beauftragt hat. Bereits im März könnten die Bohrungen für den Erdaustausch stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

Sturmbilanz der Region

Heute Nacht hat das Sturmtief "Wencke" für zahlreiche Einsätze in Schleswig-Holstein gesorgt. In Hörnum auf Sylt wurde mit 135 Kilometern pro Stunde die höchste Windgeschwindigkeit gemessen. Im Bereich der Rettungsleitstelle Nord gab es 37 sturmbedingte Einsätze. Der Grund waren meist umgefallene Bäume auf der Straße. Im Flensburger Stadtteil Jürgensby landete die Krone eines umgeknickten Baums auf einem Wohnblock. Verletzte gab es keine in der Region. Die Einsatzschwerpunkte waren auf Sylt sowie in den Bereichen Bredstedt, Langenhorn und Husum. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

Umfrage zum Kulturangebot in Flensburg

Eine Umfrage zum Kulturangebot in Flensburg hat ergeben, dass sich viele Flensburger mehr bezahlbare Angebote für Kinder und Jugendliche wünschen. Die Auswertung hat die Stadtverwaltung im Kulturausschuss vorgestellt. Mehr als 1.600 Menschen nahmen an der Umfrage teil. Städtische und große Kultureinrichtungen hätten demnach einen höheren Bekanntheitsgrad als kleinere, ehrenamtliche Vereine. Die Flensburger wünschen sich zudem mehr Freiluftveranstaltungen am Hafen, wie Konzerte und kreative Mitmach-Angebote. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

