Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Erneut tagelanger Streik bei der Bahn

Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, sechs Tage lang die Arbeit niederzulegen. Der Personenverkehr soll ab dem frühen Mittwochmorgen um 2 Uhr bis Montag um 18 Uhr bestreikt werden. Unterdessen hat die Bahn bereits den Notfahrplanfür Schleswig-Holstein veröffentlicht. Wer nach Flensburg will, muss in Neumünster umsteigen. Hier fahren die Züge alle drei Stunden. Beim Fernverkehr empfiehlt die Bahn, die Reise zu verschieben. Nicht bestreikt werden die Nordbahn, AKN und erixx. Allerdings können trotzdem auch da Züge verspätet sein oder ausfallen. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 10:00 Uhr

Flensburg: 10.000 Menschen gegen rechts auf der Straße

In Flensburg haben am Sonntag nach offizieller Schätzung der Polizei rund 10.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Nach Angaben der Polizei war die Demonstration friedlich. Auf Sylt hatten sich am Sonnabend laut Polizei mindestens 600, laut Veranstalter etwa 1.000 Menschen zu einer Demonstration versammelt. In Husum (Kreis Nordfriesland) ist am kommenden Sonnabend, dem Holocaust-Gedenktag, eine weitere Demonstration mit dem Motto "Demo gegen rechts - für Solidarität, Demokratie, Miteinander" geplant. Auch in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es Pläne, aber noch keinen Termin. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 08:30 Uhr

Fährausfälle Amrum, Föhr und Pellworm

Aufgrund des Sturms sind heute Morgen mehrere Fähren auf den Linien nach Föhr und Amrum sowie nach Pellworm (Kreis Nordfriesland) ausgefallen. Im Tagesverlauf verändern sich einige Abfahrtszeiten. Das gilt auch für die Syltfähre. Der Syltshuttle fährt nur mit Einschränkungen. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 08:30 Uhr

