Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Norderbrarup: Pferdeklappe hat so viele Pferde wie noch nie

Die Pferdeklappe in Norderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) hat in diesem Jahr schon jetzt mehr Pferde aufgenommen als je zuvor in 36 Jahren. Mehr als 200 Pferde hat die Klappe aufgenommen, viele werden weitervermittelt, aber das dauert. 38 Pferde können sie eigentlich nur aufnehmen, 43 sind momentan da. Das Klappenteam um Petra Teegen stößt an seine Grenzen. Deshalb dürfen Besitzer ihre Pferde jetzt auch nicht mehr anonym abgeben. "Das gilt solange, bis diese Not vorbei ist und wir wieder Platz haben", so Teegen. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

Modellschule Niederdeutsch ausgezeichnet

Das Alte Gymnasium Flensburg und die Boy-Lornsen-Schule am Standort Schaalby im Kreis Schleswig-Flensburg sind als neue Modellschulen für Niederdeutsch ausgezeichnet worden. Beide Schulen stellen freiwillige Niederdeutschangebote für Schülerinnen und Schüler bereit, teilte die Landesregierung mit. Im aktuellen Schuljahr beteiligen sich in Schleswig-Holstein 50 Einrichtungen an dem Projekt Modellschule für Niederdeutsch. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

Stadtkinderladen öffnet in Flensburg

Am Internationalen Tag der Kinderrechte eröffnet in Flensburg ein Stadtkinderladen am Südermarkt. Er soll für einen Monat Anlaufstelle für Kinder von sieben bis zwölf Jahren sein, teilte die Stadt Flensburg mit. Bürgerinnen und Bürger könnten sich dort über die UN-Kinderrechtskonvention informieren. Am Eröffnungstag weisen Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a des Alten Gymnasiums zusammen mit der UNICEF-Arbeitsgruppe Flensburg und dem Spielmobilteam der Stadt unter dem Motto "Turn the World Blue" gemeinsam auf Kinderrechte hin. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

Land gibt Millionen für Sanierung des Wikingecks in Schleswig

Der Kreis Schleswig-Flensburg bekommt Geld vom Land für die Sanierung des Wikingecks. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will am Morgen einen Scheck in Höhe von gut 2,4 Millionen Euro überreichen. Die Gesamtkosten für die Sanierung liegen laut Kreis bei gut 22 Millionen Euro. Deshalb streitet sich der Kreis schon seit längerem mit dem Bund. Der Boden ist durch eine ehemalige Teerpappenfabrik verseucht. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 07:00 Uhr

