Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Frau bei Feuer auf Sylt ums Leben gekommen

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus auf Sylt ist am frühen Donnerstagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei gingen die Flammen vom Wohnzimmer des Hauses im Hoyerweg in Westerland aus. Gemeldet ist dort eine 60 Jahre alte Frau. Die Leiche ist aber noch nicht identifiziert. Laut Polizei hatte ein Zeitungsausträger das Feuer gegen 4 Uhr bemerkt. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:30 Uhr

Drei Tage lang Open-Air-Kino in Bredstedt

In Bredstedt (Kreis Nordfriesland) gibt es ab heute für drei Tage ein Open-Air-Kino auf dem Marktplatz. "Die letzten drei bis vier Tage habe ich nicht mehr geschlafen. Ich habe immer die Wetter-App verfolgt", sagt Initiator Ralph Ettrich. Doch die Aussichten sind gut, das Kino kann stattfinden. Heute zeigt das Kino die BBC-Dokumentation "Unsere Erde" mit spektakulären Naturbildern, am Freitag "Mittagsstunde" nach dem Roman von Dörte Hansen und am Sonnabend die deutsche Filmkomödie "Nightlife". Das Open-Air-Kino in Bredstedt kostet zehn Euro Eintritt. Die Vorstellungen beginnen um 21 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:30 Uhr

Husby: Geflügelpest-Sperrbezirk aufgehoben

Rund um die Gemeinde Husby (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es ab sofort keinen Sperr- und Beobachtungsbezirk für die Geflügelpest mehr. Das teilte das Veterinäramt des Kreises mit. Vor einem Monat war in einem Geflügelbetrieb die Vogelgrippe ausgebrochen. 6.500 Gänse mussten getötet werden. Der Leiter des Veterinäramtes, Volker Jaritz, rät dennoch weiterhin zur Vorsicht bei Geflügelhaltungen. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:30 Uhr

Reetdachhaus in Risum-Lindholm niedergebrannt

Bei einem Feuer in Risum-Lindholm im Kreis Nordfriesland ist in der Nacht ein Reetdachhaus abgebrannt. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Das Gebäude sei gewerblich genutzt worden. Nachbarn hatten demnach gegen 1.45 Uhr die Flammen bemerkt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehr als zwei Stunden, sind mittlerweile aber abgeschlossen. Knapp 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die B5 in Risum-Lindholm war bis zum Morgen gesperrt, ist inzwischen aber wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 07:00 Uhr

