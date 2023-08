Stand: 02.08.2023 16:10 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schleifähre Missunde steht bis einschließlich Freitag still

Die Schleifähre Missunde bleibt vorerst bis einschließlich Freitag außer Betrieb. Am Dienstag ist ein Schaden an der Klappe der Schleifähre zwischen Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) und Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) entdeckt worden, der laut dem Pächter der Fähre, Rüdiger Jöns, jetzt repariert wird. Freitagabend soll feststehen, wann die Schleifähre wieder fahren kann. Wegen der zusätzlich verzögerten Bauarbeiten an der Klappbrücke Lindaunis müssen Verkehrsteilnehmer vorerst Umwege über Schleswig oder Kappeln in Kauf nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:30 Uhr

"Bredstedter Markttage" starten am Donnerstagabend

Bis Sonnabend wird rund um den Bredsteder Markt und die große Bühne gefeiert. Neu ist am Sonnabend der Markttage-Lauf. Hier werden Spenden für das Wilhelminen-Hospiz in Niebüll (beide Kreis Nordfriesland) gesammelt. Das Programm der Markttage ist nach Angaben der Organisatoren geprägt von handgemachter Kunst, Musik und Akteuren aus der Region. Eröffnet werden die Bredstedter Markttage Donnerstagabend um 18.30 Uhr vom Spielmannszug Bredstedt. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:30 Uhr

Schleswig: Baumpflegearbeiten sorgen für Sperrung

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) wird in der kommenden Woche von Montag bis Freitag der Niekoppelweg zwischen Kolonnenweg, Katenweg und Holzredder voll gesperrt. Grund dafür sind nach Angaben der Stadt Baumpflegearbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:30 Uhr

Christo-Ausstellung auf Schloss Gottorf lockt Besucher an

Die Christo-Ausstellung "Paris. New York. Grenzenlos" auf Schloss Gottorf hat die 20.000-Besucher-Marke geknackt. Das teilte die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen mit. Die umfangreiche Schau ist seit März in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) zu sehen und zeichnet mit rund 80 Werken die künstlerische Entwicklung von Christo und Jeanne-Claude seit den 1950er Jahren bis zu Christos Tod im Mai 2020 nach. Sie präsentiert die wichtigsten Projekte des Künstlerpaares. Die Ausstellung bleibt noch bis zum 3. September in Schleswig. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:30 Uhr

Schwerer Unfall auf B200 sorgt für stundenlange Sperrung

Bei einem Unfall auf der B200 bei Janneby (Kreis Schleswig-Flensburg) haben sich am Dienstag sechs Menschen verletzt - einer davon schwer. Nach Polizeianagben war ein Auto mit Anhänger am Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengeprallt. Dieser wiederum kollidierte danach noch mit zwei weiteren Autos. Die B200 war bis etwa 22 Uhr Höhe Süderzollhaus komplett gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 08:30 Uhr

Stadt Schleswig überarbeitet Internetauftritt

Die Stadt Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat eine neugestaltete Internetseite. Die Online-Terminvergabe ist nach Angaben der Stadt jetzt einfacher. Die Seite www.schleswig.de sei jetzt außerdem in zehn Sprachen abrufbar. Udo Wessolowski von der Stadtverwaltung sagte, die Bedienung sei intuitiv: "Das ist insbesondere wichtig, weil wir doch ein relativ starker Tourismusstandort sind. Und was auch nicht unwichtig ist: Endgeräte-Unabhängigkeit, also egal ob man am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone ist, überall werden die Seiten aktuell und bedienerfreundlich angezeigt." | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 08:30 Uhr

