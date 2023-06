Stand: 15.06.2023 09:08 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Wikingeck: Weiterhin keine Einigung

Beim Ringen um die Sanierungskosten für das Schleswiger Wikingeck (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es weiterhin keine Einigung. Dort ist das Erdreich im Uferbereich der Schlei mit Giftstoffen einer ehemaligen Teerpappenfabrik belastet. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte das zuständige Bundes-Verkehrsministerium im vergangenen Herbst dazu aufgefordert bis Ende März über ein Finanzierungskonzept Bericht zu erstatten. Das ist nun verspätet geschehen: Der Bund will nur 12 Prozent der Kosten bezahlen, obwohl er zuvor 64 Prozent zugesagt hatte. Ein Gutachten, das einen höheren Bundesanteil begründet, wird vom Ministerium aber weiterhin geprüft. Der Kreis will den Erdaustausch am Wikingeck weiterhin vorfinanzieren, damit die Arbeiten im kommenden Frühjahr beginnen können. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 08:30 Uhr

Zeitverträge in der Wissenschaft: GEW diskutiert Reform

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat sich am Mittwoch an der Europa-Uni in Flensburg für bessere Beschäftigungsverhältnisse der wissenschaftlichen Mitarbeiter in Schleswig-Holstein und bundesweit ausgesprochen. Anlass war die bundesweite Aktionswoche Wissenschaft, mit der die GEW mehr Dauerstellen und weniger Befristungen für Angestellte an deutschen Hochschulen fordert. Eine Reform des Gesetzes für Zeitverträge in der Wissenschaft wird gerade diskutiert. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.06.2023 | 08:30 Uhr