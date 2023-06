Stand: 06.06.2023 09:41 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

FFG in Flensburg könnte 100 Fachkräfte neu einstellen

Das Flensburger Rüstungsunternehmen FFG braucht wegen der vielen Aufträge dringend Fachkräfte. Mehr als 100 Beschäftigte könnten kurzfristig eingestellt werden - zusätzlich zu den bereits 800 Mitarbeitenden. Das war Thema bei einem Informationsbesuch von Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Das Unternehmen setzt nun zunehmend auf Automatisierung. Im Moment schwimme die FFG in Aufträgen, sagte der Vertriebsleiter Thorsten Peter. Priorität haben ihm zufolge Lieferungen für die Ukraine. Erst vor wenigen Tagen gab das Bundesverteidigungsministerium bekannt, dass die FFG nicht nur rund 100 Leopard I Panzer instandsetzen soll. Bestellt sind nun auch 66 neue Truppentransporter aus eigener Entwicklung sowie 64 gepanzerte Transporter mit Anhänger schwedischer Bauart, die in Flensburg aufbereitet werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 10:00 Uhr

Arbeitsunfall auf Föhr

Bei einem Arbeitsunfall im Hafen von Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland) ist ein 45-jähriger Mann am Montagabend schwer verletzt worden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle musste er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen werden. Der Unfall passierte beim Entladen eines Schiffes. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 08:30 Uhr

Ukraine-Unterstützer aus Husum kommen zurück

Der "Freunde helfen! Konvoi" aus Husum (Kreis Nordfriesland) ist auf dem Rückweg aus der Ukraine. Die zehnköpfige Gruppe um Vanessa Holdyzs war am Donnerstag aus Nordfriesland zum fünften Mal in Richtung Lviv aufgebrochen. Die ehrenamtlichen Helfer haben diesmal drei Feuerwehrfahrzeuge und einen Lastwagen voll mit Sachspenden, darunter auch medizinische Geräte, in das Kriegsgebiet gebracht. Vanessa Holdyzs: "Wir haben erneut Stromausfall und Luftalarm erlebt. Wir wurden an vielen bewaffneten Checkpoints angehalten. Die Stimmung war geprägt von Erschöpfung, denn nun sind über 15 Monate seit Kriegsbeginn vergangen." | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 08:30 Uhr

Schleswiger Landesarchiv zeigt neue Ausstellung

Im Schleswiger Landesarchiv (Kreis Schleswig-Flensburg) wird am Dienstagabend die Ausstellung "1773 schleswig.holstein.dänemark - Gemeinsam in die neue Zeit" eröffnet. Mit der Gründung des dänischen Gesamtstaates vor 250 Jahren endete eine zwei Jahrhunderte andauernde kriegerische Epoche. Mit der Lösung der sogenannten Gottorfer Frage übernahm Dänemark auch die herzoglichen Anteile in Holstein und dehnte sein Herrschaftsgebiet bis an die Elbe aus. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die weitreichenden wirtschaftlichen und politischen Reformen, die den Menschen in den Herzogtümern mehr Freiheit und Wohlstand brachten. Die Ausstellung ist bis zum 30. August im Landesarchiv zu sehen. Der Eintritt ist frei. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 08:30 Uhr

