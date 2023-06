Stand: 05.06.2023 08:50 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Neuer Bürgermeister in Husum

Martin Kindl von der CDU ist der neue Bürgermeister in Husum (Kreis Nordfriesland). Er setzte sich am Sonntag in der Stichwahl mit 53,5 Prozent gegen den Kandidaten der SPD, Horst Bauer, durch. Kindl tritt sein Amt am 1. September an und möchte viele Projekte in Angriff nehmen, "die wir in Husum wie eine Bugwelle seit Jahren vor uns herschieben", so der Politiker. Dazu zählen unter anderem das Sport- und Freizeitzentrum sowie das Dockhoog. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

Verspätete Kommunalwahl in Langballig

In Langballig im Kreis Schleswig-Flensburg wurde erst am vergangenen Sonntag die Kommunalwahl durchgeführt. Stärkste Kraft bleibt dort unverändert mit 46 Prozent die CDU, gefolgt von den Grünen mit 20 Prozent. Die Grünen saßen vorher nicht in der Gemeindevertretung. Die drittstärkste Kraft wurde die Bürgerliste - dahinter liegen die SPD und der SSW. Grund für die verspätete Wahl: Einer der Kandidaten war kurz vor dem regulären Wahltermin verstorben. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

