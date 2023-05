Stand: 25.05.2023 08:48 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Großeinsatz durch Brief mit weißem Pulver

Ein Briefumschlag mit weißem Pulver hat am Mittwoch zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Flensburg geführt. Das Kuvert sei zuvor im Büro der Partei der Grünen eingegangen. Ein Mitarbeiter brachte den Briefumschlag dann zur Polizeiwache am ZOB, sagte ein Polizeisprecher. Wegen des verdächtigen Inhalts rief die Polizei die Feuerwehr. Vorsorglich wurden die Räume evakuiert und der Bereich um das Polizeirevier gesperrt. Um was für einen Stoff es sich handelt, ist noch unklar. Dass es eine chemische oder radioaktive Substanz ist, schließt die Polizei aus. Vermutet wird, dass es sich um feinen Sand handelt. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

Prozess am Flensburger Landgericht wegen versuchten Mordes

Vor dem Flensburger Landgericht muss sich ab Donnerstag an ein 62-jähriger Mann wegen versuchten Mordes verantworten. Dem Mann wird zur Last gelegt, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau im Dezember 2022 in Flensburg gewürgt zu haben. Dazu habe er zunächst ein Nylonseil, später die bloße Hand benutzt. Nach heftiger Gegenwehr sei der Frau die Flucht gelungen. Der Angeklagte konnte laut Anklage nicht ertragen, dass sich seine Ehefrau von ihm getrennt hatte. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

Letzte Dreharbeiten zum zweiten "Flensburg Krimi"

Am Donnerstag laufen die letzten Dreharbeiten zu dem "Flensburg Krimi". Es ist bereits die zweite Folge des Krimis. Neben dem Kreis Schleswig-Flensburg wird vor allem auch in der Fördestadt gedreht. Hauptdarstellerin Katharina Schlothauer fsagte: "Ich finde die Natur ist einfach wunderschön, es ist wunderschön am Meer zu sein." Wann der "Flensburg Krimi" ausgestrahlt wird, ist noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

