Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Kirche von versunkenem Handelsplatz Rungholt entdeckt

Der sagenhafte untergegangene Handelsplatz Rungholt im nordfriesischen Wattenmeer beflügelt seit Jahrhunderten die Fantasie der Menschen. Forschende haben in einem Gemeinschaftsprojekt nun den Standort der Rungholter Kirche lokalisiert, wie das archäologische Landesamt mitteilte. Ein Forscherteam hat bei der Hallig Südfall (Kreis Nordfriesland) eine bislang unbekannte zwei Kilometer lange Kette mit Siedlungshügeln entdeckt. Einer dieser Hügel zeige Strukturen, die zweifelsfrei als Fundamente einer Kirche von 40 mal 15 Meter Größe zu deuten seien, hieß es. Bohrungen und gezielte Ausgrabungen haben die Vermutung inzwischen bestätigt. Eine seit mehr als 100 Jahren diskutierte Forschungsfrage sei damit endgültig geklärt worden, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 08:30 Uhr

Neuer Studiengang an der Europa-Universität Flensburg

Ab dem Herbstsemester gibt es an der Europa-Universität Flensburg den neuen Studiengang "Transkulturelle Europastudien". Der Bachelor-Plus-Studiengang dauert vier Jahre und ist nicht nur in Flensburg, sondern auch in Straßburg und im Màlaga beheimatet. Thema des Studiengangs ist die sprachliche und kulturelle Vielfalt Europas. Zu dem Studiengang sagte Universitätssprecherin Kathrin Fischer: "Das Besondere ist eben auch, dass alle Studierenden mindestens ein Jahr an einer der drei beteiligten Universitäten entweder in Spanien an der Universität Malaga oder in Frankreich in Straßburg verbringen." Interessierte können sich bis zum 15. Juni bewerben. In Flensburg gibt es für den neuen Studiengang insgesamt 20 Plätze. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 08:30 Uhr

Alleestadion in Schleswig beschäftigt Bürgerinnen und Bürger

Die Stadt Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) will am Mittwoch ab 15.30 Uhr mit ihren Bürgerinnen und Bürgern über die Neugestaltung des Alleestadions sprechen. Auf der Anlage in der Suadicanistraße sollen im Bereich des Rasenspielfelds und der Laubahn multifunktionalen Sportstätten entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2023 08:30 Uhr

