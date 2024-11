Stand: 22.11.2024 09:14 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Sanierung Northvolt soll nach US-Recht erfolgen

Der angeschlagene schwedische Batteriehersteller Northvolt strebt eine Sanierung nach US-Recht an. Das Unternehmen hat am Donnerstag einen Antrag nach dem sogenannten "Chapter 11-Verfahren" bei einem amerikanischen Insolvenzgericht gestellt. Der Vorteil dieses Verfahrens: Northvolt kann seine Finanzen neu ordnen, Gläubiger haben in dieser Zeit keinen Zugriff auf ihre Forderungen. Die Entscheidung für das Chapter 11-Verfahren sei eine gute Nachricht, sagte der Leiter der Geschäftsstelle der INdustrie- und Handelskammer (IHK) Dithmarschen, Thomas Bultjer. Er sei optimistisch, dass Northvolt durch das Chapter 11-Verfahren gestärkt aus der Krise heraus komme. Den Zeitplan für die Batteriefabrik bei Heide hat Northvolt allerdings angepasst. Mindestens neun Monate später als ursprünglich geplant - in der zweiten Jahreshälfte 2027 - sollen dort die ersten Batteriezellen für E-Autos vom Band rollen. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 08:30 Uhr

AKW Brokdorf: Pläne für Rückbau werden vorgestellt

Am Freitag stellen die Betreiber des Atomkraftwerks Brokdorf (Kreis Steinburg) ihre Pläne zum Rückbau des Reaktors vor. Sieben Jahre hatte die Reaktorsicherheitsbehörde den Antrag auf Rückbau geprüft. Vor einem Monat erteilte das Umweltministerium schließlich die Genehmigung. Der Abbau wird nach Angaben der Betreiber mehr als zehn Jahre dauern. Preussen Elektra will die 764 Brennelemente zunächst auf dem AKW-Gelände zwischenlagern - so lange bis ein bundesweites Endlager gefunden worden ist. An derselben Stelle wollen die Betreiber nach eigenen Angaben den größten Batteriespeicher Europas bauen. Der Bau soll 2026 beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.11.2024 | 08:30 Uhr