Brandermittler im Mehrfamilienhaus in Büsum

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Büsum (Kreis Dithmarschen) im Rosengrund werden Brandermittler der Kriminalpolizei am Donnerstag ihre Arbeit aufnehmen. Eine Bewohnerin wird noch vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass sie es nicht mehr rechtzeitig ins Freie geschafft hat. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 09:30 Uhr

A23: Ausfahrt Albersdorf in Richtung Norden gesperrt

Auf der Autobahn 23 müssen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit Behinderungen zwischen Itzehoe (Kreis Steinburg) und Albersdorf (Kreis Dithmarschen) rechnen. Die Abfahrt Albersdorf ist in Richtung Norden von 9 - 16 Uhr gesperrt. Grund ist laut Autobahn GmbH ein kurzfristiger Umbau der Abfahrt, damit zukünftig Schwertransporte für Windkraftanlagen dort durchfahren können. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 09:30 Uhr

