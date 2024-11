Stand: 06.11.2024 08:36 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Petition gegen CO2-Endlager in der Nordsee und unter Land

Im Rahmen der Energieministerkonferenz in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wird am Mittwoch der schleswig-holsteinische Staatssekretär Joschka Knuth (Grüne) eine Petition von der Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager überreicht bekommen. Deren erster Vorsitzender, Reinhard Knof, fordert: "Keine Kohlendioxid-Entsorgung in der Nordsee und unter Land". Außerdem ist die Initiative gegen CO2-Pipelines durch Schleswig-Holstein. Inhaltlich gehe es darum, dass die Landesregierung plane, die 15-jährige Tradition in Schleswig-Holstein gegen ein CO2-Endlager zu kippen, sagt Knof. Seit Mitte Mai hat die Initiative mehr als 6.700 Unterschriften für die Petition gesammelt. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

Herbstdeichschau in Dithmarschen

Die Herbstdeichschau macht am Mittwoch Station in Dithmarschen. Jedes Jahr im Frühling und Herbst kontrollieren Fachleute, ob die Deiche sicher sind. Dazu treffen sich Vertreter vom Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen und vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH). Fabian Lücht, LKN.SH-Geschäftsbereichsleiter, berichtet, bei der Deichschau werde nicht nur nach möglichen Schäden geschaut. Auch die Deichbaustelle in Friedrichskoog solle kontrolliert werden. Dort werden derzeit zwei Kilometer des Deiches verstärkt. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

Stalking-Prozess vor dem Amtsgericht Meldorf

In Meldorf (Kreis Dithmarschen) findet am Mittwoch ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Stalker statt. Gegen den Angeklagten aus Eddelak gab es ein gerichtliches Kontaktverbot. Er durfte keinen Kontakt mehr zu der Mutter des gemeinsamen Kindes aufnehmen. Trotzdem soll er das Anfang 2023 innerhalb von zwei Monaten sieben Mal gemacht haben auf elektronischem Wege und indem er das Fahrzeug der Frau ausgebremst hatte. Verstöße gegen gerichtliche Kontaktverbote stellen eine Straftat nach dem Gewaltschutzgesetz dar. Konsequenzen können eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe sein. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.11.2024 | 08:30 Uhr