VoluMap: St. Peter-Ording führt Ehrenamts-App ein

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) geht am Dienstag eine digitale Ehrenamts-Börse an den Start. Hierzu findet im Gemeindehaus am Marktplatz ab 18 Uhr eine Infoveranstaltung statt. Die Ehrenamts-App "VoluMap" soll allen am Ehrenamt interessierten oder bereits ehrenamtlich engagierten Personen die Möglichkeit geben, sich zu informieren und zu vernetzen. Das Projekt wird von der deutschen Stiftung Ehrenamt und Engagement gefördert. Wer an der Infoveranstaltung teilnehmen möchte, kann sich direkt bei der Dörpsmanagerin oder unter ehrenamtSPO@dw-husum.de anmelden. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

Endlagersuche für Atommüll: Kreis Steinburg weiter dabei

Bei der bundesweiten Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll spielt die Region um Husum (Kreis Nordfriesland) künftig keine Rolle mehr. Das teilte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit. Andere Regionen werden hingegen weiter überprüft. Zum Beispiel zwischen Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg), Kiel und Itzehoe (Kreis Steinburg). Bei der Suche nach einem geeigneten Endlager geht es um die Lagerung von 27.000 Kubikmetern hochradioaktivem Atommüll aus mehr als 60 Jahren Atomkraftnutzung. Es soll bundesweit ein Ort gefunden werden, der für eine Million Jahre sicher ist. Das Bundesumweltministerium geht davon aus, dass bis 2050 ein entsprechendes Endlager gefunden sein wird. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

Itzehoe: Erfolg im Kampf gegen Leerstand in der Innenstadt

Viele Kommunen in SH kämpfen gegen wachsende Leerstands-Problemen in ihren Innenstädten. Itzehoe (Kreis Steinburg) scheint dabei sehr erfolgreich zu sein - seit einem Jahr bemüht sich dort ein Flächenmanager proaktiv um die Nachvermietung leerstehender Einzelhandelsflächen. Und Mirko Heim sagt, man habe die Zahl der leerstehenden Geschäfte in der Fußgängerzone auf nahezu null reduzieren können. Er hält als Flächenmanager vor allem einen engen Kontakt zu den Eigentümern der Immobilien und sucht gezielt nach Mietern, die Abwechslung in die Innenstadt bringen. "Wir legen Wert auf einen Branchenmix, der zum Bummeln einlädt", so Heim. Die Stadt finanziert das Flächenmanagement aus dem Innenstadtförderprogramm in Höhe von 700.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

